Brasília recebe o show ‘1, 2, 3… Baixando’, de Paulo Mansur

Depois de ter levado mais de 30 mil pessoas às gargalhadas em Portugal e Irlanda com o sucesso “Humor de Santo”, Paulo Mansur apresenta seu espetáculo “1,2,3, Baixando – Teste do Novo Show” em Brasília! A apresentação acontece no próximo dia 26, na Worlld Brasília (SIA Trecho 3).

O espetáculo é o hilário fruto de mais de 20 anos dedicados ao teatro, 15 deles exclusivamente à comédia. Durante 60 minutos, Paulo Mansur consegue falar de vários e diferentes assuntos com muito humor e leveza, mostrando porque seus espetáculos são um sucessos de público e crítica por onde quer que passe.

Mesmo sendo um espetáculo de humor umbandista, o comediante faz um show voltado para todas as pessoas, independente de credo, idade ou gênero.

Serviço

Paulo Mansur em “1,2,3, Baixando – Teste do Show Novo”

Domingo, 26 de fevereiro

A partir das 20h

Worlld Brasília – SIA, Trecho 3, lotes 2115 a 2145, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Classificação indicativa: 14 anos

Informações: (61) 98109.9080 ou (61) 98147-9522