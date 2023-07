Brasília recebe o maior tributo ao Nirvana do mundo

Projeto “Rock in Concert: Tribute of Nirvana”, com a banda argentina Seattle Supersonics e a Orquestra Sinfônica Villa Lobos, chega a Brasília em outubro

Os fãs da banda norte-americana Nirvana poderão conferir em breve os maiores sucessos do grupo em uma apresentação inédita no Brasil. O projeto “Rock in Concert: Tribute of Nirvana”, com a banda argentina Seattle Supersonics e a Orquestra Sinfônica Villa Lobos, regida pelo maestro Adriano Machado, fará 15 apresentações nas principais cidades do país. Em Brasília, o show acontece em 19 de outubro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

A turnê prepara um espetáculo de muito rock’n roll com os maiores sucessos da banda, tocados em sua versão original. Entre as canções, o setlist é composto por “Smells Like a Teen Spirits”, faixa responsável por levar o primeiro álbum do grupo ao topo das vendas em 1922, “In Bloom”, “Drain You”, “About a Girl”, “Love Buzz”, “Floyd The Barber”, “Molly Lips”, “School”, “Aneurysm”, “Territorial Pissings”, entre outros sucessos.

As apresentações terão duração de aproximadamente duas horas e o maestro Adriano Machado trará acordes que darão o tom especial ao tributo. A Seattle Supersonics é formada por Ezequiel Dias, Estevan Molina e Christian Monteiro que já se apresentaram em outros países da América Latina e chegam ao Brasil para mostrar que o grunge pode ser sim complementado por linhas melódicas de violinos, tchleos e instrumentos de sopro.

Depois das apresentações no Brasil, a Seattle Supersonics segue para tour na Europa e nos Estados Unidos.

Serviço

Tour 2023 – Tribute of Nirvana – Seattle Supersonics e Orquestra Sinfônica Villa Lobos

19 de outubro (quinta-feira)

A partir das 21h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ingressos a partir de R$ 80 na Bilheteria Digital