Brasília recebe “Capital Ibero-Americana de Culturas”

Evento conta com apresentações musicais, teatro, feira gastronômica e muito mais. Confira programação

A cidade de Brasília recebeu em novembro de 2021 o título de Capital Ibero-americana de Culturas e, em comemoração, recebeu o projeto de mesmo nome que terá duração de 6 meses na capital. Dentre as ações previstas pela ação criada pela Associação de Esporte, Cultura e Economia Criativa (AECEC), estão diversas atividades nas áreas culturais, tais como apresentações musicais, teatrais, dança, exposições de artes plásticas, sessões de cinema, vídeo mapping e feira gastronômica. E, o melhor, 100% gratuito ao público.

O evento acontecerá em diversos pontos culturais da cidade, espalhados por todo o Distrito Federal, tais como a Concha Acústica, o Eixo Cultural Ibero-Americano e o Museu da República, no Plano Piloto, a Casa do Cantador, na Ceilândia e os complexos culturais que ficam na Samambaia e em Planaltina com diversas atrações durante seis meses. Para o primeiro fim de semana, são esperados Show da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Espetáculo de Dança com grupo Backstage Performance, além de outras atividades artísticas.

Programação:

Feira Ibero-americana no Eixo Cultural Ibero-americano de 17 a 19 de novembro

Para o final de semana de abertura do projeto, além de uma praça gastronômica com diversas opções de culinárias dos países Ibero-Americanos, com restaurantes conceituados como O Tuga (culinária lusitana), Mama Carlita (culinária mexicana) e Iggluss (culinária brasileira), será celebrada a cultura em grande estilo com uma mega programação de shows e espetáculos:

17/11 sexta-feira:

Show Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro – 19h

Espetáculo de Dança com grupo Backstage Performance – 19h50

Show de Choro com Valerinho – 20h

Espetáculo de Dança com grupo Backstage Performance – 20h50

Show de Percussão com Grupo Patubatê – 21h

‌18/11, sábado:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Espetáculo de Dança com grupo Backstage Performance – 18h30

Show de Marcelo Cena, toca Boleros – 19h

Espetáculo de Dança com grupo Backstage Performance – 19h50

Show com Sabor de Cuba – 20h

‌19/11, domingo:

Espetáculo de Dança com grupo Backstage Performance – 18h30

Show com Sr. Gonzales – 19h

Espetáculo de Dança com grupo Backstage Performance – 19h50

Show com MC Jazz – 20h

Video Mapping no Museu da República – 18 a 20 de novembro

Será projetado na cúpula do Museu da República um Vídeo mapping ou mapeamento de vídeo, que consiste em uma técnica de projeção de vídeo em objetos ou superfícies irregulares, tais como estruturas de grandes dimensões, fachadas de edifícios e estátuas. A ideia é projetar fotos e mini vídeos em homenagem a tradição da ibero-americana, durante a execução do projeto. A atração estará disponível nos seguintes horários: de 19h às 22h.

Conquista do título

A conquista da cidade de Brasília como capital Ibero-Americana das Culturas 2022 aconteceu em novembro de 2021 durante a 19ª Assembleia Geral da União de Cidades Capitais Ibero-americanas (UCCI), na cidade de Madri, na Espanha. Também foi nessa reunião que a capital do Brasil foi confirmada como a vice-presidência temática de cultura da rede no próximo biênio.

Serviço:

Projeto “Capital Ibero-Americana de Culturas”

Data: Entre os dias 17 e 20 de novembro

Locais: Eixo Cultural Ibero-Americano e Museu da República

Mais informações: @bsbcapitalcultural