Brasília Moto Festival é atração do feriadão de Corpus Christi

Realizado de 7 a 11 de junho, evento tem entrada gratuita, atrações motociclísticas e musicais para toda a família

O Distrito Federal recebe, de 7 a 11 de junho, o Brasília Moto Festival (BMF). Voltado para toda a família, o evento tem atrações musicais, luta livre, globo da morte, etapa do campeonato brasiliense de motohabilidade, área de camping, feira de adoção de animais de estimação, artesanato, além de espaço gastronômico e área destinada às crianças.

O BMF tem entrada gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível ou agasalhos, sem a necessidade de retirada de ingressos. O festival é realizado no Parque de Exposições da Granja do Torto, com apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal.

Com o tema “De volta às origens”, a edição deste ano do festival deve receber 40 mil pessoas. O BMF é aberto ao público em geral e com espaço preparado para receber motos, triciclos, jipes, motorhomes, barracas de camping e carros antigos.

Na programação, o festival tem 26 atrações musicais com artistas de rock, blues e jazz. A curadoria do festival selecionou bandas do DF e Entorno, além do cantor Edson Galhardi, um dos mais reconhecidos covers de Elvis Presley do Brasil e também a banda paulista Johnny e os bravos, que apresenta música country e irreverente.

SERVIÇO

Brasília Moto Festival 2023

De 7 a 11 de junho

No Granja do Torto (Pavilhão Central, Lago Norte)

Programação completa: bmfestival.com.br

Instagram: instagram.com/brasiliamotofestival

Entrada gratuita: mediante a doação de um quilo de alimento não perecível ou agasalhos (sem necessidade de retirada de ingressos)

Classificação etária: livre

Informações: (61) 99539-8008 / 98416-7900