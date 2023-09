Brasília Monumental reúne gastronomia, atrações culturais, arena gamer e muito mais

Entrada é gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla. Os três mil primeiros a chegar ganharão um copo exclusivo

Brasília recebe, no dia 7 de setembro, o Brasília Monumental. O evento, que será realizado no Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte), vai reunir atrações culturais, gastronomia, games, queima de fogos, brinquedoteca e muito mais. A entrada é gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla. Os três mil primeiros a chegar ganharão um copo exclusivo.

O Brasília Monumental será 100% coberto. Em relação à parte gastronômica, 22 restaurantes da capital terão estandes com pratos e lanches a partir de R$ 30. Nomes como Miau que Mia, Don Romano, Flat Iron e Del Maipo estão confirmados.

Quanto à área gamer, o espaço terá seis fliperamas e 20 computadores. Para a criançada, a Secretaria de Turismo promete disponibilizar um megaparque de brinquedos infláveis.

A partir das 13h, haverá contação de histórias com Nyedja Gennari, apresentação infantil com a cia. Néia e Nando e teatro com a cia. UniDuniTê.

A cantora Dhi Ribeiro agita o evento a partir das 16h com o melhor do samba. A partir das 18h, é hora de rock com a Orquestra Filarmônica de Brasília. Às 19h30, um encerramento em grande estilo com queima de fogos.

Para o secretário de Turismo, Cristiano Araújo, o Brasília Monumental vai além dos tradicionais desfiles cívicos de 7 de setembro. “A intenção é complementar o dia com atividades que envolvam o melhor que Brasília tem a oferecer na gastronomia, na música e no lazer para toda a família”, afirma.

Serviço

Brasília Monumental

7 de setembro, quinta-feira

A partir das 11h

No Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte) – Eixo Monumental, ao lado da Torre de TV

Entrada franca mediante retirada de ingresso no Sympla

Programação completa e mais informações em @bsbmonumental