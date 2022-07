Brasília Auto Indoor: DF recebe evento inédito de automobilismo

A exposição, que acontecerá no Pavilhão de Exposição do Parque da Cidade, será dividida em dois momentos

Brasília se prepara para receber, entre os dias 19 e 28 de agosto, um evento de automobilismo inédito na capital. Será o Brasília Auto Indoor: uma exposição de carros novos e antigos.

A exposição, que acontecerá no Pavilhão de Exposição do Parque da Cidade, será dividida em dois momentos: entre os dias 19 e 23 de agosto, os visitantes terão oportunidade para conhecer os carros antigos; já entre 24 e 28 de agosto acontecerá a exposição de carros preparados, tunados e customizados.

Além de toda essa viagem pelo universo dos carros, o Brasília Auto Indoor promete uma experiência ímpar para os visitantes com atrações variadas para toda a família, como shows, desfiles cosplay, desfile pin-up, Arena Geek, Espaço Mulher, Espaço Kids e, é claro, um verdadeiro show de máquinas maravilhosas, carros que serão um verdadeiro deleite para os olhares apaixonados por veículos automotivos, agradando a todos com o glamour dos antigos e a ousadia dos tunados.

Para o organizador do evento, Francisco Chermont, o maior objetivo da exposição é reunir a família através da paixão por carros, tornando a experiência do evento ainda mais inesquecível. Um evento que irá agregar muitas atrações e agradar gostos de diversas faixas etárias.

Idealizado e realizado pela Urus Eventos, o Brasília Auto Indoor nasce com o compromisso de amantes de veículos em trazer seus familiares e amigos para compartilhar desse fascínio, e, para que esse encontro seja inesquecível, o evento proporcionará diversas áreas de lazer para atender à toda a família.

O BSB Auto Indoor irá sediar o 32ª EVACO – Encontro de Veículos Antigos do Centro-Oeste, e no dia 27 acontecerá o XII Campeonato Brasileiro de Regularidade Histórica, sendo que Brasília sediará o 4º Rally Brasília Histórica e no evento será a terceira etapa nacional.

O evento promete em um só espaço juntar paixão e diversão para todos os gostos. Além dos carros serem os grandes atrativos. Durante os 10 dias, o público será agraciado com atrações com a presença de bandas locais prestigiadas, com apresentações todos os dias do evento, garantindo entretenimento para todos, além de contar com bandas nacionais e com a presença de uma das maiores bandas cover do país, a Guns n’ Roses Cover Brazil.

Os interessados podem adquirir seu ingresso por meio do link — a meia entrada custa R$ 30. Além disso, há as opções de entrada social ao levar 1 kg de alimento não perecível; e o pacote família (acima de três ingressos, sendo R$ 50 inteira e R$ 25 meia).