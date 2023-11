‘Brasil É Terra Indígena’ reúne talentos dos povos originários

Festival promete “transformar Brasília em capital da cultura indígena”, nos dias 13 e 14 de dezembro, no Museu Nacional, com entrada gratuita

Brasília se torna o centro da cultura dos povos originários nos dias 13 e 14 de dezembro com a primeira edição do Festival Brasil É Terra Indígena. Realizado no Museu Nacional da República, com entrada gratuita, a celebração tem shows, exposições de arte e debates sobre riqueza cultural e bioeconomia. No palco, destaques da música indígena fazem da capital um polo de intercâmbio cultural brasileiro durante um fim de semana.

Destaques indígenas na música brasileira contemporânea integram o line-up do festival: Djuena Tikuna, Kaê Guajajara, Siba Puri, DJ Rapha Anacé, Tainara Takua, Gean Pankararu, Heloisa Araújo Tukue, Brisa Flow, DJ Eric Terena, MC Anarandá, Katú Mirim, Edvan Fulni-ô, Suraras do Tapajós, LaManxi, Brô MC’s e Grandão Vaqueiro. A proposta curatorial da programação propõe participações e misturas musicais de artistas não-indígenas que ainda serão anunciados pela produção. O festival é criado e promovido pelo coletivo Mídia Indígena e tem o apoio do Ministério dos Povos Indígenas e do Ministério da Cultura.

A seleção do line-up do festival prestigiou artistas vindos dos seis biomas brasileiros. Entre os indígenas, integram a lista tanto nomes que já têm uma trajetória na música, quanto revelações. “Queremos dar espaço a quem já tem estrada e a quem está começando. Para promover um grande intercâmbio e fortalecer o teor político do festival, convidamos artistas não-indígenas consagrados na indústria musical que sejam aliados da nossa causa”, explica Priscila Tapajowara, coordenadora do Brasil É Terra Indígena.

Criado como um ato político e cultural, o projeto é uma ação que une o contemporâneo e o tradicional como forma de elevar e dinamizar a produção cultural indígena e a auto-sustentação dos povos originários brasileiros. É neste rico cenário que são apresentadas riquezas no campo da música, artes plásticas, dança, economia criativa, bioeconomia, moda e gastronomia.

A ideia é criar um portal e visibilidade para artistas indígenas. “Temos muitos artistas indígenas produzindo música de qualidade altíssima, mas ainda sem visibilidade. É justamente esse cenário que queremos mudar”, detalha a coordenadora do evento.

Serviço

Festival Brasil É Terra Indígena

Atrações musicais: 13 dezembro, a partir das 19h e 14 de dezembro, a partir das 18h

Feira de Arte dos Povos Indígenas: 13 e 14 de dezembro, das 9 às 20h

Espaço Tecnologia e Ancestralidade: talk shows deias 13 e 14 dezembro, a partir das 10h

No Museu Nacional da República (Setor Cultural Sul, Lote 2)

Entrada gratuita

Classificação etária: livre

Mais informações: instagram.com/festivalindigena