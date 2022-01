Brasil Center Shopping promove atrações para crianças de todas as idades neste fim de semana

O shopping divulgou a programação do fim de semana que conta com apresentação de ballet, pula-pula, pipoca e algodão doce.

O mês de janeiro chega ao fim. E com ele, as férias também. Para celebrar o último final de semana do recesso escolar e se despedir com estilo, o Brasil Center Shopping traz atrações super divertidas para as crianças.

O fim das férias no centro comercial acontecem esta sexta-feira, a partir das 18h, e no sábado, a partir das 14h. Entre as atrações, pula-pula, pipoca, algodão doce e

apresentação de ballet.

Confira a programação:

-Sexta 28/01/2022 (18h às 20h) – Pula-pula, pipoca e algodão doce

-Sábado 29/01/2022 (14h às 17h) – Apresentação de ballet – Companhia Victoria Dança

-Sábado 29/01/2022 (15h às 17h) – Pula-pula, pipoca e algodão doce

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Brasil Center Shopping:

Endereço: BR 040 Av. Marginal – Parque Esplanada III – Valparaíso de Goiás

Segunda a Sábado: 9h às 20h

Domingo (Facultativo lojas): 14h às 20h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Praça de Alimentação (Seg a Sáb): 10h às 22h

Praça de Alimentação (Dom): 12h às 20h

Siga no Instagram: @brasil_centershopping

Site: http://www.brasilcentershopping.com.br/acontece.php