Brasil Center Shopping oferece programação gratuita de férias para a criançada

Oficina de slime, pula pula e pintura de rosto são algumas das atividades

Depois de dois anos de pandemia, as crianças estão em busca de atividades coletivas para fazer durante as férias. Pensando nisso, durante todos os sábado do mês de julho, a partir das 16h, o Brasil Center Shopping vai promover atividades gratuitas para a criançada.

Dentre elas estão: oficina de bolamania, oficina de fantoche de papel, oficina de pintura de rosto, oficina de slime, castelo inflável, air game e pula pula além de distribuição de algodão doce e pipoca.

O superintendente do shopping, Francisco Neto, afirma que o Brasil Center Shopping é uma ótima opção de atividades para esse período de férias. Francisco considera que o shopping é um ponto de lazer e encontro para famílias e amigos e uma ótima alternativa de atividades para esse período de férias.

“Agora nas férias o movimento deve aumentar ainda mais. Estamos esperando as crianças para que elas possam aproveitar nossas atividades e possam ter esse momento de lazer. Temos também o cinema com muitos filmes em cartaz para aproveitar com a família e amigos.”

Confira a programação completa:

Sábado (16/07) – Pipoca + Pula-Pula + Castelinho Inflável e Oficina de Fantoche de Papel

Sábado (23/07)- Pula-Pula + Algodão Doce + Air Game e Oficina de Pinturinha de Rosto

Sábado (30/07)- Pula-Pula + Pipoqueira + Castelinho Inflável e Oficina de Slime

Promoções

Além da programação infantil, o shopping também está promovendo um Arraiá de descontos até o dia 16/07. A promoção é válida para as lojas sinalizadas. Os estabelecimentos também terão comidas e brincadeiras típicas no 16/07, a partir das 16h.

Filmes em Cartaz:

Minions 2: A Origem De Gru

Horários :

Dublado 2d (14h30 – 19h15)

Dublado 3d (15h30 – 17h30)

Thor: Amor E Trovão

Horários:

Dublado 3d (15h05 – 17h40 – 19h30 – 20h30)

Lightyear

Horários:

Dublado 2d (16h40)

Sobre o shopping:

O Brasil Center Shopping conta com mais de 500 lojas, incluindo grandes redes varejistas, academia Smart Fit, salas de cinemas, praça de alimentação com opções para todos os gostos, amplo estacionamento e com pista de fácil acesso ao shopping. O cinema, de alto padrão, da rede Multicine, exibe os principais lançamentos nacionais e internacionais.

Brasil Centre Shopping

Av. Marginal – Parque Esplanada III, Valparaíso de Goiás – GO

CEP: 72876-359 – [email protected]

Segunda a Sábado: 9h às 20h

Domingo (Facultativo lojas): 14h às 20h

Praça de Alimentação (Seg a Sáb): 10h às 22h

Praça de Alimentação (Dom): 12h às 20h

