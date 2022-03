Boulevard Shopping Brasília promove Smartfit Day Boulevard

Em parceria com a academia Smart Fit, serão oferecidas aulas gratuitas de fit dance, zumba, alongamento, abdominal e funcional, no dia 12/03

Cuidar da saúde nunca foi tão importante e uma das formas de reforçar esse cuidado é a prática de exercícios físicos, que fazem bem tanto para o corpo quanto para a mente. Pensando nisso, o Boulevard Shopping e a academia Smart Fit do Boulevard lançaram a ação SmartFit Day Boulevard, no próximo dia 12 de março, no estacionamento do mall, na entrada principal.

Serão cinco aulas oferecidas: fit dance, zumba, alongamento, abdominal e funcional, de 09h às 12h. Com opções para todos os gostos e públicos, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas previamente no site.

Serviço

Onde: Estacionamento do Boulevard Shopping Brasília (Setor Terminal Norte, Conjunto J, Asa Norte) – entrada principal

Quando: 12 de março, de 09h às 12h

Entrada gratuita

Inscrições aqui