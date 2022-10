Bothanic traz Thiaguinho, Bell Marques e muito mais a Brasília

Novo espaço fica localizado às margens do Lago Paranoá e será inaugurado no próximo dia 22

“Um jardim de novas histórias”. É com esse mote que nasce o Bothanic – projeto assinado pelas produtoras Funn, Medley e Verri & Verri. O complexo de entretenimento, que abre as portas no Setor de Clubes Sul, às margens do Lago Paranoá, inaugura oficialmente no dia 22 de outubro e só encerra em 2023.

O Bothanic receberá programações culturais aos fins de semana, incluindo shows, festas e happy hours, além de experiências de lifestyle, como yoga e workshops. No dia 22, a inauguração fica por conta da label Holomagic, apresentação baseada na sincronia de áudio, vídeo e muita holografia.

A lista de atrações musicais também inclui Atitude 67, Banda Eva, Bell Marques, Belo, Dubdogz, Durval, Fancy Inc, Fica Comigo, Israel & Rodolffo, Make U Sweat, Matheus Fonseca, Mochakk, Os Locos, Ownboss, PK, Raí Saia Rodada, Saulo, Thiago Martins, Thiaguinho e muito mais. As datas e horários de todos os eventos serão divulgadas posteriormente. Contudo, os ingressos para alguns dos shows já estão à venda.

Criado para proporcionar experiências ecléticas para toda a família, a operação será dividida em três espaços: a Orquídea Arena – a arena de shows e festas, O Girassol Day Club e o Florah Gastrobar – o restaurante e bar autoral. Além da presença da marca carioca de hambúrguer: T.T. Burger.

Serviço

O Bothanic

Local: Setor de Clubes Sul

Inauguração: 22 de outubro

Ingressos à venda no site Ingresse