Bothanic traz Saia Rodada a Brasília neste sábado (12)

Ingressos já estão à venda

A banda de forró Saia Rodada, originária do Rio Grande do Norte, vem a Brasília neste sábado (12). O grupo se apresenta no Bothanic, novo complexo de eventos no Setor de Clubes Sul.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 90 + taxa (meia-entrada feminina do 1º lote), pelo site e aplicativo Ingresse.

Além da banda Saia Rodada, a agenda do Bothanic ao longo das próximas semanas traz uma programação de peso, incluindo eventos e atrações como Saulo + Filhos da Bahia, WC no Beat + PK FreeStyle e o Vibra Brasil.

Serviço

Saia Rodada no Bothanic

Local: Bothanic, St. de Clubes Esportivos Sul Conjunto 17 – Asa Sul, Brasília

Data: sábado, 11 de novembro, a partir das 16h

Classificação indicativa: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 90 no Ingresse