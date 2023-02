Com um repertório bem carnavalesco, o grupo promete animar o público amante dos carnavais de rua

No próximo sábado (11), o Bloco Santo Pecado agita o pré-Carnaval do shopping Conjunto Nacional. A festa gratuita começa a partir das 12h e vai até às 18h, com pausa para a transmissão da final do Mundial de Clubes, às 16h.

Com um repertório bem carnavalesco, o grupo promete animar o público amante dos carnavais de rua. Além da percussão, que remete ao Olodum e Timbalada, o Santo Pecado traz versões de músicas de Tim Maia, Lulu Santos, Paralamas do Sucesso, O Rappa e muitas outras.

Serviço

Bloco Santo Pecado no Conjunto Nacional

Data: 11/02 (sábado)

Hora: das 12h às 18h

Local: Jardim Urbano do Conjunto Nacional – SDN, Brasília-DF