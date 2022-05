Bloco Divinas Tetas é atração do Festival MOVA

O grupo carnavalesco se apresenta no evento que ocorre nos dias 4 e 5 de junho no bosque atrás da Arena BRB Nilson Nelson

Foliões, preparem o brilho e a fantasia. Inspirado no movimento Tropicália, o Bloco Divinas Tetas retorna com apresentação no Festival MOVA. O conjunto é um dos mais tradicionais do carnaval brasiliense e não colocava o bloco na rua desde o início da pandemia.

Para esse retorno, o Divinas Tetas traz um novo repertório, ainda inspirado no Tropicália, homenageando artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, Novos Baianos, Mutantes, Rita Lee, entre tantos outros ícones de brasilidades. O bloco sobe ao palco no dia 5 de junho (domingo).

“Estamos muito empolgados e felizes de estar participando de um festival ao lado de tantos nomes incríveis da música brasileira e local. Sem dúvidas, o MOVA será inesquecível e uma oportunidade única para o público brasiliense. Estamos preparando um show incrível para matar a saudade desse povo lindo, divino e maravilhoso”, conta Aloizio Lows, vocalista do Bloco.

Festival MOVA

O Festival MOVA teve sua primeira edição realizada em 2017, fruto do sonho de Flávio Delli e George Costa, 2 músicos de Brasília, a fim de proporcionar uma plataforma que desse voz e visibilidade nacional para artistas da cidade por meio do intercâmbio com artistas consagrados da Nova Música Popular Brasileira.

A edição de 2022 marca o retorno de grandes festivais a Brasília após a pandemia, assim como uma repaginada do MOVA, com a entrada dos sócios Caio Chaim e Raoni Leão. Para tanto, o Festival brinda o público de Brasília com apresentação de nomes consagrados da MPB como Maria Gadú e Ana Cañas, além de destaques da nova geração de artistas da capital. Venda de ingressos no Sympla, com meia entrada universal mediante doação de 1kg de alimento.

Serviço:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Festival MOVA

Data: 4 e 5 de junho de 2022

Horários:

Sábado dia 04/06 – Abertura dos portões às 16h e encerramento às 2h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Domingo dia 05/06 – Abertura dos portões às 16h e encerramento às 1h30.

Local: Bosque atrás da Arena BRB Nilson Nelson

Ingressos: 3º lote – passaporte (2 dias): R$ 140 meia entrada universal com doação de 1kg de alimento. ingresso por dia: R$ 90

Vendas: https://www.sympla.com.br/evento/festival-mova-2022/1544134