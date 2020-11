Black Week – Turn Fashion: Brasília Shopping aposta em semana de ofertas com até 80% OFF

PUBLICIDADE

Discount, but make it fashionable! Inicia-se uma das datas mais aguardadas pelos consumidores: a semana da black friday. Recheada de novidades imperdíveis, a Black Week do Brasília Shopping conta com grande ativação on-line, desenvolvida através das plataformas do mall, onde marcas e influenciadores combinam forças para divulgar promoções diariamente. Durante toda a semana o line-up terá horário fixo e o que muda são os conteúdos apresentados em cada bloco. O evento acontece do dia 24 a 29 de novembro, com ações nas redes sociais e site do Brasília Shopping.

“Nós temos a tradição de sediar eventos relacionados ao universo da moda, mas por conta da pandemia adiamos as opções para um momento mais seguro. Tendo em vista que o período de Black Friday é fortemente associado ao varejo, em especial a lojas de eletrodomésticos e eletrônicos, escolhemos dar mais visibilidade para os itens de vestuário e beleza, apostando em uma Black Week fashionista”, pontua Renata Monnerat, gerente de marketing do Brasília Shopping.

Os influenciadores assumem o Instagram e realizam tour pelas lojas, montam looks com peças promocionais e lançam enquetes nos stories com produtos queridinhos dos seguidores. Do outro lado da telinha, o público de casa conta com filtros exclusivos, desfiles online, IGTVs debatendo pautas diversas sobre o mundo da moda e landing page com vitrine virtual.

Todo o evento foi formatado para facilitar as informações sobre os produtos em desconto, que poderão ser adquiridos presencialmente nas lojas ou no drive-thru do Brasília Shopping, que ainda está em funcionamento. Get ready — and fashion — with us!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Programe-se:

Black Week – Turn Fashion – Semana de Descontos Brasília Shopping

Quando: 24 a 29 de novembro

Onde: Brasília Shopping

Confira horários e programação em: www.brasiliashopping.com.br

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a programação:

Terça-feira

10h – Meu Estilo com Pietra Almeida

13h – Batalha Fashion com Lilian Lemos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

14h – Meu Estilo com Lilian Lemos

15h – Tour de Descontos com Lilian Lemos

16h – Desfile virtual com Enjoy

18h – Meu Estilo com Lilian Lemos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

19h – Desfile virtual com Gregory

20 – Match Fashion: O fenômeno do revenge buying, com Rachel Sabino

Quarta-feira

10h – Tour de Descontos com Irmãs Brasil

13h – Batalha Fashion com Marina Vilarins

14h – Meu Estilo com Marina Vilarins

15h – Tour de Descontos com Marina Vilarins

16h – Desfile virtual com Calvin Klein

18h – Meu Estilo com Marina Vilarins

19h – Desfile virtual com OH, BOY! Sacada

20h – Tour de Descontos com Marina Vilarins

Quinta-feira

10h – Batalha Fashion com Pietra Almeida

13h – Batalha Fashion com César Pimentel

14h – Meu Estilo com César Pimentel

15h – Tour de Descontos com César Pimentel

16h – Desfile virtual com Colcci

18h – Meu Estilo com César Pimentel

19h – Desfile virtual com Stroke

20h – Match Fashion: Dicas para comprar melhor na Black Friday, com Rosa Guimarães

Sexta-feira

10h – Meu Estilo com Irmãs Brasil

13h – Batalha Fashion com Renata Andrade

14h – Meu Estilo com Renata Andrade

15h – Tour de Descontos com Renata Andrade

16h – Desfile virtual com Lacoste

18h – Meu Estilo com Renata Andrade

19h – Desfile virtual com Lez a Lez

20h – Tour de Descontos com Renata Andrade

Sábado

10h – Tour de Descontos com Pietra Almeida

13h – Batalha Fashion com Jacira Doce

14h – Meu Estilo com Jacira Doce

15h – Tour de Descontos com Jacira Doce

16h – Desfile virtual com Avanzzo

18h – Meu Estilo com Jacira Doce

19h – Desfile virtual com Cia Marítima

20h – Match Fashion: Tendências, inovações no varejo e previsões de moda para 2021, com Rachel Sabino

Domingo

10h – Meu Estilo com Dicas da Cami

13h – Batalha Fashion com Dicas da Cami

14h – Meu Estilo com Dicas da Cami

15h – Tour de Descontos com Dicas da Cami

16h – Desfile virtual com Youcom

Mais informações no site:

www.brasiliashopping.com.br