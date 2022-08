Black Boots, Myca e Pretty Fly se apresentam no O’Rilley nesta quarta

Novas bandas da cidade, Black Boots e Myca se encontram com a Pretty Fly, que trará clássicos, em mais uma edição do Alto Volume

Black Boots, Myca e Pretty Fly puxam a noite de Rock do Alto Volume, nesta quarta-feira (24), no O’Rilley, na 409 Sul. O encontro do Post-Grunge, Alternativo e o Pop Rock começa às 20h. A entrada custa R$ 20.

O Alto Volume é atualmente uma das principais vitrines do Rock autoral do Distrito Federal e do Entorno, mantendo o legado da cidade como pólo de todos os estilos do gênero. Isso se reflete na pluralidade de bandas que vem se apresentando nas Quartas Autorais do O’Rilley.

Nesta edição, Black Boots traz toda a influência do Post-Grunge e do Alternativo em seu trabalho. A banda Myca, por sua vez, vem com o prestígio do Pop Rock.

A noite fica completa com a presença da Pretty Fly, que vai de Eric Clapton a The Strokes em suas performances. A proposta desta semana é que o público possa aproveitar músicas conhecidas e ao mesmo tempo conhecer novas bandas que estão despontando no cenário local.

“Estamos muito felizes com o público que temos visto nas Quartas Autorais do O’Rilley. Mas a nossa cena pode crescer ainda mais. Uma forma de fazer isso é unir bandas que trazem um som já conhecido com o autoral. Pontualmente faremos esse formato, mas sem abandonar nosso foco, de sempre levar ao palco bandas autorais da cidade, renovando nossa cena”, afirma o produtor e idealizador do Alto Volume, Cezar Degraf (Vontana).

O Quartas Autorais ocorre todas as semanas e tem renovado o público do Rock Brasília, dando nova cara àquele que já foi o principal pólo do gênero no país. As novas bandas locais e do Entorno do Distrito Federal mostram seu trabalho em uma das principais casas de show da cidade e atraem novos fãs.

Serviço

Alto Volume apresenta: Black Boots, Myca e Pretty Fly

Local: O’Rilley na 409 Sul

Dia: 24 de agosto de 2022

Horário: 20h

Entrada: R$ 20