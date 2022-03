‘Bichos Dançantes’ está em cartaz neste fim de semana com entrada franca

O premiado espetáculo infantil da Focus Cia de Dança terá duas apresentações no Teatro Sesc Newton Rossi, na Ceilândia

“Bichos Dançantes”, novo espetáculo infantil da Focus Cia de Dança (RJ), ganha duas apresentações no Teatro SESC Newton Rossi – Ceilândia, por meio do patrocínio da Petrobras através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, nos dias 12 e 13 de março às 16 horas. O trabalho, que estreou em setembro no Rio de Janeiro, é o primeiro espetáculo infantil da Cia. Com direção, texto, concepção e coreografia de Alex Neoral, a obra conta com vozes de grandes artistas, como Reynaldo Gianecchini, Lucinha Lins, Fernanda Abreu, Gabriel Leone, José Loreto e Mateus Solano, entre outros. Além dos espetáculos a Cia realizará o projeto escola com atividades gratuitas para os alunos do CEI 01 de Ceilândia.

Sobre o espetáculo

A criação de um espetáculo direcionado ao público infantil era desejo antigo de Alex Neoral, diretor artístico e coreógrafo da Focus Cia de Dança. E assim, através da Chamada Petrobras Cultural de Artes Cênicas para Crianças, como mais um desafio cumprido com excelência pela companhia, nasceu “Bichos Dançantes”, com o intuito de reforçar o comprometimento com a comunicação e um maior acesso de todos à arte.

Este trabalho é um convite ao entretenimento para crianças de todas as idades, de 0 a 100 anos, e é também uma oportunidade de compartilharem um momento lúdico e de aprendizado através da arte e da dança.

O espetáculo é uma aventura onde oito bichos se deparam com um desejo em comum e recebem um desafio de Elisa, uma jabuti que completa 100 anos e quer fazer dessa data tão especial algo inusitado. A partir disso, os 14 personagens desenham uma jornada cheia de mensagens e pensamentos que serão absorvidas tanto por crianças quanto por adultos.

O texto é de autoria do próprio Neoral e virou livro pela editora Cobogó. As vozes dos personagens aparecem em off dubladas por grandes artistas brasileiros. São eles: Lucinha Lins (Elisa, a jabuti aniversariante), Reynaldo Gianecchini (Lauro, o coelho sabichão), José Loreto (Dalton, o cavalo destemido), Mateus Solano (Felício, o macaco astuto), Juliana Alves (Shirley, a bailarina cisne), Fernanda Abreu (Vitória, a água-viva descolada), Gabriel Leone (Paixão, o peixe apaixonado), Evelyn Castro (Janair, a barata carente), Tânia Alves (Suely, a coruja protetora), Bianca Byington (Esperança, a inocente esperança), Vilma Melo (Cordélia, a galinha maternal), Jefferson Schroeder (Alberto, o cão inquieto), Paula Raia (Tuim, o passarinho cantante) e Pedro Lima (Vento, o poderoso vento). Essas potentes vozes são interpretadas pelos corpos dos bailarinos da Focus Cia de Dança, que dão vida a esses personagens, formado por Carolina de Sá, Cosme Gregory, José Villaça, Marina Teixeira, Monise Marques, Roberta Bussoni,Vitor Hamamoto e Wesley Tavares.

As músicas são compostas pela dupla TUIM, Felipe Habib e Paula Raia, com letras e arranjos todos originais, criados especialmente para o projeto. As canções e a trilha incidental complementam a narrativa, que mistura humor, alegria, questionamentos e muita diversão.

Sobre os figurinos e visagismo, Alex Neoral explica: “Buscamos nos figurinos e no visagismo algo que siga a linha das obras da Cia, mesmo entrando nesse universo infantil. Não queria algo óbvio e caricato. A busca foi algo mesmo que direto e identificável, ter uma leitura contemporânea e sofisticada. Conseguimos! Através do olhar da figurinista Ursula Félix e do visagista Daniel Reggio, as crianças e adultos conseguem ler os animais no palco, porém sem ser primário na concepção e sim abusando da criatividade e da beleza visual. Surpreendente!”

Uma oportunidade para avivar nossas crianças interiores e constatar que o desafio de Elisa – que na verdade todos nós procuramos – está mais perto do que imaginamos.

Compromisso com a Educação

A Cia irá se apresentar em mais de 10 cidades do país com a consciência da importância e relevância da educação e da cultura para a formação das crianças. Sendo assim, parte importante do planejamento será constituído de oficinas e apresentações em escolas públicas em algumas cidades por onde o espetáculo. As apresentações são uma maneira de proporcionar atividades lúdicas através da dança para crianças, permitindo uma nova leitura do espetáculo.

A companhia

Com 25 obras e 15 espetáculos em seu repertório, a Focus Cia de Dança se consagrou através da crítica especializada e sucesso de público. Apresentou-se em mais de 100 cidades brasileiras e levou sua arte para países como Colômbia, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha e Panamá. Em 2021 lançou, além de “BICHOS DANÇANTES”, o novo espetáculo “VINTE”, uma homenagem a Clarice Lispector e em comemoração aos 21 anos da companhia. Em 2020, durante a pandemia, lançou “CORAÇÕES EM ESPERA”, criação do grupo, que foi exibida ao vivo, através de streaming, pelo YouTube, indicada ao prêmio APCA na categoria criação, ficando em cartaz por 17 semanas. Em 2019 ganhou o 1o Prêmio Cesgranrio de Dança, com a coreografia Keta, do espetáculo “STILL REICH”, e teve seu elenco indicado ao prêmio APCA durante a temporada na capital paulista, ainda neste ano recebeu a indicação de melhor coreografia para FOCUS DANÇA BACH pelo 2o Prêmio Cesgranrio de Dança e melhor bailarina Marina Teixeira e melhor bailarino José Villaça. Em 2017 se apresentou na última edição do Rock In Rio, ao lado de Fernanda Abreu. Em 2016 recebeu a Comenda da Ordem do Mérito Cultural, do Ministério da Cultura, maior condecoração da cultura brasileira.

Com o espetáculo “As canções que você dançou pra mim”, que já ultrapassou a marca de 300 apresentações e esse ano completa 10 anos, recebeu diversas indicações ao melhor espetáculo do ano, por sua criatividade e originalidade. Em 2012 foi escolhida, através da seleção pública do Programa Petrobras Cultural, a receber o patrocínio durante três anos para desenvolvimento de suas atividades, dando início a uma parceria de manutenção. Mais de 1 milhão de espectadores já se encantaram com a poesia e a capacidade técnica lapidadas nas coreografias inovadoras de Alex Neoral e nos movimentos precisos de seus bailarinos.

Equipe

Direção Artística, concepção, coreografia e texto: Alex Neoral

Dançado e criado por: Carolina de Sá, Cosme Gregory, José Villaça, Marina Teixeira, Monise Marques, Roberta Bussoni, Vitor Hamamoto e Wesley Tavares

Direção de Produção e Gestão: Tatiana Garcias

Coordenação de Projeto: Buenos Dias Projetos e Produções Culturais

Produção Local: Aline Cardoso

Assistente de Direção e Ensaiado: Luisa Vilar

Direção dos atores: Alex Neoral e Felipe Habib

Trilha original: Tuim | Felipe Habib e Paula Raia

Iluminação: Renato Machado

Figurinos: Ursula Felix

Cenário: Natália Lana

Visagismo: Daniel Reggio

Adereços: Orlando Sergio

Efeitos Especiais: Fernando Soares

Programação Visual: Barbara Lana

Ilustração: Eléonore Guisnet

Assessoria de Imprensa: Renato Acha

Fotos: Dantas Jr., Manu Tasca, Sabrina da Paz

Atores | vozes em off:

Lucinha Lins, Reynaldo Gianecchini, Mateus Solano, Tânia Alves, José Loreto, Bianca Byington, Vilma Melo, Juliana Alves, Evelyn Castro, Fernanda Abreu, Gabriel Leone, Jefferson Schroeder, Pedro Lima, Felipe Habib e Paula Raia

Serviço

Bichos Dançantes – Focus Cia de Dança

Datas: 12 e 13 de março (sábado e domingo)

Horário: 16 horas

Local: Teatro SESC Newton Rossi (Centro de Atividades SESC Ceilândia – QNN 27 – Área Especial – Lote B)

Duração: 70 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: Gratuitos

Retirada: bit.ly/IngressosBichosDancantes