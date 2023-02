Biblioteca Nacional recebe Encontro Regional das Letras

Evento valoriza as mulheres escritoras e homenageia a obra e a vida de Maria Valéria Rezende

Para fortalecer e valorizar a história das mulheres que contam as histórias do Brasil, a Biblioteca Nacional de Brasília (BNB), equipamento cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec), promove, no próximo mês de março, o Encontro Regional das Letras: Mulheres Escritoras do Centro-Oeste. O evento contará com exposição, sarau poético e mesas temáticas e terá como homenageada a escritora e educadora Maria Valéria Rezende.

A programação acontece nos dias 16 e 17 de março, dentro das celebrações do Dia Internacional da Mulher, data reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) como marco na defesa dos direitos das mulheres e da igualdade de gênero. O evento vai homenagear e celebrar a obra e a vida de Maria Valéria Rezende, escritora nascida em 1942 em São Paulo, mas radicada na Paraíba.

O evento é aberto ao público (sem necessidade de inscrição, mas sujeito à lotação do espaço). Haverá espaço para as autoras comercializarem e/ou trocarem seus livros.

O Encontro Regional das Letras vem proporcionar um importante intercâmbio entre escritoras de diferentes cidades da região, valorizando sua produção, possibilitando integração, cooperação, abertura de negócios e parcerias e, ainda, promovendo essas histórias femininas para o público leitor. A ideia é de que o espaço da Biblioteca Nacional de Brasília torne-se vitrine para a produção literária desenvolvida no Centro-Oeste, enquanto ponto de encontro e de referência não só para as escritoras, mas para toda a cadeia da economia criativa do livro.

Serviço

Encontro Regional das Letras: Mulheres Escritoras do Centro-Oeste

16 e 17 de março de 2023

Biblioteca Nacional de Brasília

Aberto ao público, sem necessidade de inscrição (sujeito à lotação do espaço)