Beyoncé anuncia turnê mundial do disco ‘Renaissance’ para este ano

Sao Paulo – SP

Beyoncé cantora anunciou nesta quarta-feira (1º), em seu site oficial, a “Renaissance World Tour”, turnê do seu disco mais recente, o celebrado “Renaissance”, lançado em 2022.

Todos os eventos serão realizadas em estádios e arenas, a começar em 10 de maio pela Friends Arena, em Estocolmo. A previsão de encerramento é 27 de setembro, na Caesars Superdome, em Nova Orleans, nos Estados Unidos.

Londres, Bruxelas, Edimburgo, Cardiff, Barcelona, Toronto, Vancouver, Frankfurt, Chicago, Detroit, Louisville e Charlotte são algumas das cidades nas quais a “Renaissance World Tour” tem presença confirmada.

A temporada de shows mundias, porém, não inclui até o momento passagens pela América Latina -por ora, então, sem shows no Brasil.

No disco que dá nome à turnê, Beyoncé propõe uma celebração da vida neste momento mais brando da pandemia, sem isolamento social.

Na obra que lidera as indicações ao Grammy de 2023, a cantora revisita a house music dos anos 1990 -com o single “Break My Soul”–, a disco da década de 1970, R&B e abrange um “espectro amplo de gêneros que balançam a pista de dança”.