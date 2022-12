Belo, Buchecha e Thiaguinho fazem shows em Brasília neste fim de semana

Belo se apresentaria pelo Vibra Brasil em 5 de dezembro, mas o show foi adiado por motivos de saúde

O Brasil disputa as oitavas de final da Copa do Mundo nesta segunda-feira (05/12) e, claro, a torcida fica ainda mais animada entre amigos, na companhia de boa música. Neste fim de semana, nos dias de quartas de final, o projeto Vibra Brasil traz à capital os cantores Belo, Buchecha e Thiaguinho, que tocarão no palco do complexo Bothanic, no Setor de Clubes Sul. As apresentações integram uma programação com vários shows até a final da Copa do Mundo 2022. O show do cantor Belo, vale destacar, estava inicialmente marcado para esta segunda-feira (05/12), data do jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, mas foi adiado para o dia 9 por motivos de saúde.

As atrações

Belo integrou o grupo Soweto durante anos até lançar carreira solo nos anos 2000. Dono de hits como “Perfume” e “Intriga da Oposição”, o cantor é um dos principais nomes do samba e do pagode nacionais. Já Buchecha, conhecido desde o fim dos anos 1990 pela dupla com Claudinho, seguiu carreira solo após a perda do amigo, em 2002. O repertório do artista inclui sucessos da dupla, como “Nosso Sonho”, “Quero Te Encontrar” e “Só Love”, além de canções solo como “Hot Dog”. Belo e Buchecha se apresentam na sexta-feira (09/12), após o jogo das 12h, com abertura do evento às 11h.

Cantor, compositor e instrumentista, Thiaguinho desembarca no quadradinho brasiliense para um show no sábado (10/12), com abertura dos portões do evento às 11h. Apaixonado pelo pagode desde que foi apresentado ao ritmo por um tio, o artista paulista ficou nove anos à frente do grupo Exaltasamba e, depois, seguiu carreira solo. Com uma trajetória recordes e prêmios, o cantor faz sucesso com canções como “Falta Você”, “Deixa Tudo Como Tá”, Sou o Cara Pra Você”, entre outras.

Belo em nova data

Por conta do diagnóstico recente de Covid-19, o show do cantor Belo que seria realizado nesta segunda-feira (05/12) foi remarcado para sexta-feira (09/12). Os ingressos adquiridos para 5 de dezembro valerão para a data posterior e solicitações de estorno (com valor integral), caso necessárias, podem ser feitas em contato direto com a plataforma Ingresse. Vale destacar que ainda há ingressos disponíveis para 9 de dezembro. Shows de DJ Zullu e Bonde do Tigrão, que também se apresentariam na sexta-feira, ganharão uma nova data.

Vibra Brasil

Data: 24 de novembro a 18 de dezembro

Local: Bothanic – St. de Clubes Esportivos Sul Conjunto 17 – Asa Sul, Brasília

Programação dos próximos dias:

Sexta, 9 de dezembro: Belo, Buchecha

Sábado, 10 de dezembro: Thiaguinho

Terça, 13 de dezembro: Banda Eva, Make U Sweat

Ingressos pelo Ingresse