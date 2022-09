BEBA! promove edição especial com carnes nobres e entrada gratuita

Maior feira de cerveja do DF acontece nos dias 17 e 18 de setembro no Boulevard Shopping

Com entrada gratuita, a maior feira de cervejas artesanais do DF promove mais uma edição especial. Dessa vez, além das 140 torneiras de chope, o evento oferece variados cortes nobres. Aterrisando no Boulevard Shopping, o BEBA! acontece nos dias 16 e 17 de setembro, das 11h às 22h.

Entre os cortes suculentos que os comensais vão poder experimentar, estão o Wagyu, Tomahawk e Picanha. O cardápio conta com Wagyu (R$65), acompanhado da farofa da casa e vinagrete de banana ou chimichurri. Haverá ainda o saboroso Tomahawk (R$88), que é um dos cortes mais saborosos do boi. A delícia acompanha farofa da casa e vinagrete e serve aproximadamente duas pessoas. E claro, não poderia faltar a tradicional Picanha (R$55), que é oferecida com farofa da casa.

Já aos amantes de carne de porco, o menu conta com uma saborosa Panceta (R$29), que acompanha farofa da casa O público pode se deliciar também com petiscos, como espetinho de Wagyu com camarão (R$39), batata rústica assada com maionese especial (R$25) e uma saborosa compota de batatas (R$20).

Nesta edição, serão mais de 15 cervejarias locais que vão oferecer 140 torneiras de chopes estupidamente gelados. Estarão presentes as marcas: Ayres, Brassaria 473, Brother Brew, Corina, Cruls, Corrupta, Dourado, Kombeer, Vaidee Beer, Bezy e Órbita.

O evento ainda conta com atrações de rock e de pop rock, além de uma área para as crianças se divertirem com brinquedos infláveis, escorregador, pula-pula entre outros.

Sobre o evento

O Beba Do Quadrado se tornou um símbolo de Brasília, sendo tombado como Patrimônio Cultural da cidade. O festival é conhecido por valorizar as produções de cervejas artesanais, artistas e a gastronomia local, além de reunir cultura, lazer e artesanato em tradicionais pontos da cidade. A cerveja, a carne e a música do evento são inteiramente brasilienses.

BEBA!

Local: Estacionamento externo do Boulevard Shopping

Data: 16 e 17 de julho

Horário: 11h às 22h

Entrada gratuita