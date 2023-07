Batalha da Aldeia celebra aniversário com premiação de R$ 100 mil

O trio campeão receberá um prêmio de R$ 30 mil (sendo R$ 10 mil para cada um). Evento contará com o rapper Orochi

A Batalha da Aldeia (BDA), a maior batalha de rimas do Brasil e a terceira maior do mundo, comemora seu 7º aniversário em grande estilo no próximo dia 29 de julho. O evento, que será realizado no Clube Juventus, na Mooca, em São Paulo, contará com a presença do rapper Orochi.

As batalhas serão disputadas no formato de trios, com classificações baseadas nos votos do público presente e em dois jurados oficiais convocados pela BDA. A premiação deste ano será, ao todo, de R$ 100 mil. O trio campeão receberá um prêmio de R$ 30 mil (sendo R$ 10 mil para cada um) enquanto o MVP (Most Valuable Player) da competição será premiado com R$ 10 mil.

Os ingressos para o evento estão disponíveis para venda no site da Ticket360.

Serviço:

Batalha da Aldeia 7 Anos – Supere Seus Limites

Data: 29/07/23

Abertura dos portões: 15h30

Local: Clube Juventus (Rua Juventus, 690 – Mooca, São Paulo – SP)

Censura: 16 anos (menores de 16: entrada autorizada somente com responsável legal)

Capacidade: 4.500 pessoas

Vendas: https://www.ticket360.com.br/evento/26876/ingressos-para-bda-7-anos-supere-seus-limites

Instagram BDA: @batalhadaaldeia @bda7anos

Twitch BDA: http://twitch.tv/batalhadaaldeia