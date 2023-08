Base Aérea de Brasília promove o Portões Abertos 2023

A data contará com diversas atrações, terrestres e aéreas, além de exposições e apresentação da Esquadrilha da Fumaça

A Base Aérea de Brasília abre suas portas para o tradicional evento Portões Abertos, que será realizado neste domingo (3), a partir das 8h. A edição 2023 conta com extensa programação que pode ser prestigiada por toda a família.

O evento, sem fins lucrativos, é uma oportunidade para estreitar os laços da sociedade local com a Base Aérea de Brasília e a com a Força Aérea Brasileira (FAB). A data contará com diversas atrações, terrestres e aéreas, além de exposições e o momento mais esperado pelos visitantes: apresentação do Esquadrão de Demonstração Aérea, mais conhecida como Esquadrilha da Fumaça.

O Portões Abertos 2023 também traz uma homenagem aos 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont, celebração realizada em diversos eventos em todas as regiões do país.

A expectativa é atrair milhares de pessoas, repetindo a tradição anual. A entrada sugerida é um quilo de alimento não perecível.

Serviço:

Portões Abertos 2023

Domingo, 3 de setembro

Das 8h às 17h

Local: Base Aérea de Brasília – Área Militar do Aeroporto Internacional de Brasília

Entrada: 1 kg de alimento não perecível