Barões da Pisadinha e Raí Saia Rodada se apresentam de graça em Samambaia em novembro

Os shows fazem parte do Sesc+Piseiro, que vai acontecer na QR 302 de Samambaia Sul, com entrada gratuita

O Sesc-DF traz a Brasília a dupla Barões da Pisadinha e o cantor Raí Saia Rodada para show gratuito no dia 4 de novembro (sábado). Os shows fazem parte do Sesc+Piseiro, que vai acontecer na QR 302 de Samambaia Sul, com entrada gratuita.

Também vão participar da festa nomes do cenário candango como GG Pressão e Larissa Nogueira. O Sesc+Piseiro começa a partir das 16h.

Para garantir a presença, os interessados poderão retirar até dois ingressos físicos por CPF, na Administração de Samambaia, a partir de amanhã (17/10), durante o horário comercial. A venda desses bilhetes é expressamente proibida.

Serviço

Sesc+Piseiro com Barões da Pisadinha e Raí Saia Rodada

Data: 4 de novembro de 2023 (sábado)

Horário: A partir das 16h

Local: QR 302, atrás da Castelo Forte – Samambaia Sul

Classificação indicativa: Livre

Ingressos: Retirada de ingresso físico (2 por CPF) na Administração de Samambaia das 8h às 18h