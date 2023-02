‘Baratona’ se muda para o Parque da Cidade

Organizadores querem atrair novo público

Um dos blocos mais tradicionais do carnaval de Brasília, a Baratona está diferente em 2023. Quem se acostumou a seguir o blocão pelo Eixão ou pelo Eixo Monumental verá a diferença. A Baratona também quer mudar e atrair um novo tipo de público.

Na segunda-feira (20), a Baratona ficará “estacionada” no estacionamento 12 do Parque da Cidade das 13h30 às 20h30. As bandas Chiquita Bacana, Banda Magia, Trem das Cores e Banda Baratona vão continuar tocando os axés e os hits do momento, mas a abordagem da organização será diferente, explica Paulo Henrique Nadiceo, presidente do bloco.

Com um novo olhar, a Baratona viu o hiato da pandemia como uma oportunidade para fazer mudanças no bloco. “A intenção é tornar a Baratona um bloco mais familiar. A gente vai desestimular a bebedeira e convidar as famílias pra folia”, diz.

Acostumada a puxar mais de 100 mil pessoas por dia, a Baratona espera reunir um público menor, mas mais consciente, sem as brigas e confusões que aconteciam fora do cordão da produção. A segurança dos foliões é um dos pontos mais importantes em 2023.

O consumo de bebidas também vai ser um ponto de atenção. A Baratona vai lembrar os foliões de beber com responsabilidade e moderação. Mais importante ainda: não dirigir após ingerir bebida alcoólica.

“Queremos pais, mães, filhos, primos, avôs e avós aproveitando o carnaval com segurança e tranquilidade, muita alegria e descontração. Os jovens estão mais que convidados, mas a gente quer mostrar que o carnaval pode ser uma festa da família também. Por que não?”

O que não mudou é que a Baratona continua gratuita. Não será cobrado ingresso de acesso ao evento.

O bloco Baratona tem apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Serviço

Bloco Baratona

Segunda-feira, 20 de fevereiro

Das 13h30 às 20h30

Local: Estacionamento 12 do Parque da Cidade – Parque Ana Lídia

Atrações: bandas Trem das Cores, Banda da Baratona, Banda Magia e Chiquita Bacana

Entrada franca