‘Baratinha’ também está de volta

No pós-pandemia, a Baratinha faz a alegria da criançada e terá parceria mais que especial

O carnaval infantil está de volta em 2023. O bloco Baratinha, maior bloco infantil de carnaval da cidade, vai sair no domingo dia 19, no parquinho Ana Lídia do Parque da Cidade. A folia está programada para começar às 13h30.

Na terça dia 21, a Baratinha retorna em uma participação mais que especial no bloquinho Portadores da Alegria, direcionado a pessoas com deficiência. A ideia é juntar crianças e PCDs numa festa livre de preconceitos e amplamente democrática. O Portadores da Alegria, com a Baratinha, começa a partir das 13h30, também no parquinho Ana Lídia, estacionamento 12 do Parque da Cidade.

Um dos blocos de carnaval mais tradicionais da cidade, a Baratinha estreou no final dos anos 80. Ela completa 36 anos em 2023, criada pelo jornalista pernambucano Luiz Lima. Em todos esses anos, só não saiu durante a pandemia. Em 2022, a festa foi virtual no canal do YouTube da Liga dos Blocos Tradicionais.

O bloquinho reúne a criançada do Distrito Federal e todos os anos estampa a campanha “Crianças Longe das Drogas”. A Baratinha incentiva os adultos a darem exemplo aproveitando a festa sem consumir álcool ou fumar na área do evento.

São esperadas mais de 60 mil pessoas na folia. Para receber o público muita segurança e brinquedos para a criançada. A produção da Baratinha vai espalhar camas elásticas, escorregadores, futebol de salão e confete por todo lado.

As bandas Trem das Cores, Banda da Baratinha, Banda Magia e Chiquita Bacana animarão a festa com marchinhas de carnaval, axé, músicas infantis e muito mais.

Os blocos Baratinha e Portadores da Alegria têm apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Serviço

Bloco Baratinha

Datas: 19 de fevereiro e participação especial no Portadores da Alegria dia 21

Horário: das 13h30 às 20h30

Local: Parque Ana Lídia (estacionamento 12 do Parque da Cidade)

Atrações: cama elástica, escorregadores, futebol de sabão, pintura de rostos, bandas Trem das Cores, Banda da Baratinha, Banda Magia e Chiquita Bacana

Entrada franca