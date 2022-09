Banda Rastapé se apresenta em Brasília em outubro

Quem for ao show será recebido com um welcome sushi da Sushi House, que vai celebrar aniversário de nove anos na mesma data

A Worlld Brasília (SIA Trecho 3) confirmou, nesta quarta-feira (28), que a banda de forró Rastapé estará na casa no próximo dia 9 de outubro (domingo). O evento vai celebrar nove anos da Sushi House, que vai oferecer 9 mil peças de sushi para receber os fãs da banda Rastapé. Os ingressos estão custando R$ 50, à venda no Sympla. Banda Rastapé

Data: 9 de outubro

Local: Worlld Brasília – SIA Trecho 3

Ingressos a partir de R$ 50