Banda Improved lança LP no Alto Volume, nesta quarta-feira (27), no O’Rilley

Grupo brasiliense terá no palco a companhia, ainda, da Deserto Moai e Anéis de Marte

O Alto Volume leva ao palco do O’Rilley, nesta quarta-feira (27), mais um show de lançamento autoral da cidade. A banda Improved estréia o LP “Outsider”, que compila quase 10 anos de carreira. O grupo terá ainda, a partir das 20h, a companhia das bandas Anéis de Marte e Deserto Moai. Os ingressos na entrada custam R$ 20.

Formada por Gustavo Medeiros (Baterista), Pedro Carvalho (guitarra e vocal), Adilson Sampaio (vocal), Guilherme Viana (guitarra) e Renato Torres (Vocal e Baixo), o grupo traz um estilo de Metal dos mais refinados, com músicas equilibradas e sonoridade da melhor qualidade.

Na estrada desde 2013, a banda uniu no mesmo disco singles que haviam sido lançados anteriormente – agora com nova roupagem – com músicas novas. Parte delas foi produzida durante a pandemia, a exemplo do que foi feito por outros grupos.

“O LP pegou bem o espectro da banda. Nas músicas buscamos mostrar a forma como a sociedade se vê. Esse é o nosso primeiro show, desde o final da pandemia. Usamos esse tempo para gravar. O disco é o resultado de quase cinco anos de gravações, alteramos muitas coisas ao longo do caminho”, conta o baterista da Improved Gustavo Medeiros.

A noite ainda contará com a banda Deserto Moai e Anéis de Marte. Trazendo o progressivo e o alternativo, respectivamente, as bandas possuem vasto material na internet para aqueles que procuram novas sonoridades.

Deserto Moai e Anéis de Marte

A exemplo da Improved, a Deserto Moai se apóia nas letras em inglês, com foco tanto no público local, como internacional. Com um som bem equilibrado a banda coloca toda sua vibe em músicas muito bem produzidas.

Com forte crítica social, a Anéis de Marte traz reflexões sobre a política nacional com letras bem conectadas a atual realidade, como na música “Essa Tal Verdade”.

“O espaço para bandas no Quartas Autorais está sempre aberto para novos trabalhos e bandas. A cena autoral está crescendo e é graças a casas como o O’Rilley que o Rock de Brasília está de pé. É sempre um orgulho contar com grandes bandas, como Improved, Deserto Moai e Anéis de Marte”, afirma Cezar Degraf (Vontana), produtor do Alto Volume.

O Alto Volume é atualmente uma das principais vitrines do Rock autoral do Distrito Federal e do Entorno, mantendo o legado da cidade como pólo de todos os estilos do gênero. Isso se reflete na pluralidade de bandas que vem se apresentando nas Quartas Autorais do O’Rilley.

