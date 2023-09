Banda Cadibóde se prepara para lançar EP no Porão do Rock

O EP “Valéria” apresenta músicas mais pesadas, com fortes mensagens políticas de indignação em relação à pandemia

A Cadibóde está prestes a lançar “Valéria”, mais novo EP da banda. O lançamento será no Porão do Rock, onde a banda brasiliense se apresenta no próximo dia 29.

O EP “Valéria” apresenta músicas mais pesadas, com fortes mensagens políticas. O álbum homenageia a mãe do guitarrista Pedro Cacaes, que faleceu devido à covid-19, e reflete a insatisfação da banda com o turbulento cenário político dos últimos anos. “Por ser um álbum in memorian, toda a tônica do EP é pesada. A capa é preta e minimalista, representando o luto pela Dona Valéria, e todo o visual adotado para o show será mais obscuro, mas sem deixar de trazer os elementos de caos e loucura e o impacto que já virou marca dos shows do CadibódE nos últimos anos”, afirma Bill Costa, contrabaixista da Cadibóde.

“As composições começaram após a gravação do álbum ‘Ficar Doido é Fei’, de 2016, com a antiga formação (que se desfez logo antes da pandemia). A pandemia também atrapalhou a produção, mas acabou definindo o tom mais pesado das músicas, por conta da situação tensa e surreal que estávamos passando. A galera que entrou depois chegou com experiência na produção musical e botou a mão na massa para acelerar as gravações. As músicas foram gravadas pela banda em casa e produzidas pelo Costela e pelo Bill”, conta o guitarrista Cacaes.

“Valéria” não é apenas o título do EP, mas também nomeia a quinta turnê da banda que começou em julho de 2023 em Brasília e já passou por seis estados brasileiros.

Depois do EP, a banda planeja lançar mais de 10 faixas como singles e continuar focando em suas futuras turnês. Dois documentários também estão nos planos.

No evento no Porão, a banda será a primeira atração do Palco Canisso, dia 29 de setembro. “Essa será nossa terceira apresentação no Porão e tocaremos no palco em homenagem ao Canisso, que além de dar uma força enorme pra banda, era um cara de coração enorme e muito querido por todo mundo. O show vai homenagear a mãe do Cacaes, apoiadora incondicional do CadibódE e da Casa da Val, além de ser uma pessoa muito divertida e querida. É um misto de sentimentos, não tem como não ser um show emocional.”, conclui Bill.

A atual formação da Cadibóde conta com os membros fundadores Bruno “Bolhão” (vocalista) e Pedro Cacaes (guitarrista). Em 2021, se juntaram à banda o guitarrista Pedro Ben, o baterista Yuri “Costela” e o contrabaixista Guilherme “Bill”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SERVIÇO

Cadibóde no Porão do Rock 2023

Data: 29 de setembro

Horário: 19h10

Local: Eixo Cultural Íbero Americano (Antiga Funarte)

Ingressos e mais informações: https://www.instagram.com/poraodorock/

Acompanhe Cadibóde:

Spotify | YouTube | Instagram | outros links