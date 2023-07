B.Rocker’s Festival chega ao Paranoá em agosto

Evento será realizado no estacionamento da Administração do Paranoá, nos dias 18 e 19 de agosto, e conta com shows, cineclube e feira de empreendimento criativa

O Festival B.Rocker’s está de volta! A quarta edição do evento ocorre nos dias 18 e 19 de agosto, no skatepark e no estacionamento da Administração Regional do Paranoá. A entrada é gratuita, e a classificação indicativa, livre.

O objetivo do festival, organizado pelo Coletivo B.Rocker’s, é aproximar o público alternativo dos eventos locais e valorizar a diversidade cultural. Por isso, a programação promete ser diversificada, com shows, cineclube e feira de empreendimento criativa.

O B.Rocker’s promete ainda oferecer acessibilidade, tradutores em libras e audiodescrição. Nesta edição, dois alunos de escolas públicas terão a oportunidade de estagiar na equipe de produção do festival. O evento tem o apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF) e da Administração Regional do Paranoá.

Confira a programação:

SEXTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO

18h às 20h – SkatePark do Paranoá

Discotecagem e sorteios de brindes.

19h30 às 22h30 – Estacionamento da Administração do Paranoá

Sarau Cultural do PRN;

Cineclube – mostra de quatro documentários de artistas locais, com pipoca e refrigerante de graça;

Apresentação de maracatu.

SÁBADO, 19 DE AGOSTO

16h às 00h – celebração multicultural

Feira de empreendimento criativo, com brechós, artesanatos e produtos criativos;

Exposição fotográfica “A cultura que eu vejo”;

Brinquedoteca gratuita;

Batalha de MCs;

Show de Break Dance;

Shows dos artistas Uganga (MG), As Verdades de Anabela, Ediá, Diga How, The Same Band, Kidsgrace.

SERVIÇO

B.Rocker’s Festival – 4ª edição

Data: 18 e 19 de Agosto de 2023

Horário: a partir das 16h

Local: estacionamento da Administração do Paranoá

Entrada gratuita, sem necessidade de ingresso

Mais informações: @coletivobrockers