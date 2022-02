Axé e Funk dominaram o segundo dia de folia do Carnaval em São Paulo

Shows de Ludmilla, Durval Lélys e Dennis DJ agitaram o público no Carnaval na Cidade, no Jockey Clube de São Paulo

O axé e o funk tomaram conta do segundo dia de folia no Carnaval na Cidade, no Jockey Clube de São Paulo, no domingo (27). Foliões anônimos e famosos dançaram muito ao som de Ludmilla, Durval Lélys e Dennis DJ.

“Hoje, pela tradição, eu estaria cantando de cima de um trio elétrico, no bloco Me Abraça. Mas com a energia de vocês aqui, só mudou a altura que eu vejo vocês, todos de amarelo, meus canarinhos”, disse Durval no show.

Dennis DJ fechou o segundo dia do festival com um show com repertório variado e mixagens de rock, funk e pop music. Na apresentação, ele exaltou a amizade, o amor e o privilégio da vida. “Se você está aqui, você precisa agradecer. Quero que você abrace o seu amigo e levante as mãos para o céu. Quero ver todo mundo celebrando a vida comigo”, disse o DJ.

A cantora Ludmilla abriu o festival de música ao lado da mulher Bruna Gonçalves. A dançarina, que ficou longe da amada após um mês devido a participação da dançarina no BBB 22, curtiu a apresentação e ainda recebeu uma declaração de amor ao vivo. “Com uma mulher dessas, eu vou para qualquer lugar feliz da vida”, afirmou Ludmilla.

Vários famosos compareceram ao segundo dia do evento para curtir a folia. Entre eles, vários ex-participantes do BBB, como o casal Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach, João Luiz Pedrosa e Felipe Prior. A desistência de Tiago Abravanel, 34, do Big Brother Brasil 22, foi o assunto mais comentado nas rodinhas do lounge exclusivo para convidados.

“É muita pressão psicológica para quem está confinado. Na casa, tem momentos que é preciso ter muito autocontrole. Quando eu participei, me senti triste, sozinha, mas nunca pensei em desistir”, afirmou Mari.

Com o Carnaval de rua proibido em muitas cidades, incluindo São Paulo, as festas privadas viraram uma aposta para muitos famosos. Nos próximos três dias, os participantes do evento também terão a oportunidade de curtir shows de nomes como Anitta, Alok, Banda Eva, entre outros.