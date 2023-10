Atrações natalinas irão animar a criançada em novembro

Teatrinho, música e show de mágicas farão parte da programação de Natal reservada às famílias, na Praça Central do Terraço Shopping

Uma programação completa e muito especial espera as crianças do Distrito Federal aos finais de semana de novembro, no Terraço Shopping. Aos sábados e domingos, a Praça Central será tomada por muita magia, histórias, músicas e personagens que irão aguçar o imaginário infantil. No primeiro domingo do mês de novembro, dia 5, a Cia Oja Laió trará para o palco o Gato de Botas. As crianças serão instigadas a adivinhar se o dono do felino terá seu pedido realizado.

Já no final de semana seguinte, personagens muito conhecidos pelos pequenos invadirão o palco. No sábado, dia 11, a Cia Starte trará o rabugento ogro Shrek, o burro falante, o Lord Farquaad, Duloc e, claro, a princesa Fiona, para uma grande aventura. No domingo, a Chapeuzinho Vermelho da Cia Oja Laió sairá para visitar sua avó que está doente e se deparará com o temível Lobo Mau. O resultado desse encontro trará muitas surpresas para a criançada.

Em homenagem ao Natal, a Cia Starte levará uma apresentação especial com a peça Memórias de Natal, no sábado (18). Os artistas contarão a história de uma garotinha chamada Bia, que ao perguntar ao pai sobre o Natal, se surpreende ao ver que ele demonstra não saber. A aventura da menina começa ao descobrir que o Duende Juno está roubando a memória de todos. Já no dia 19 de novembro, domingo, o clássico O Quebra-Nozes de Natal será encenado pela Cia Oja Laió. A peça falará sobre a jovem Clara, que estraga o boneco quebra-nozes que ganhara do tio e, ao tentar consertá-lo, vai dormir com o presente e acorda em um mundo mágico, com o terrível Rei Rato como governante.

O último fim de semana do mês será mágico. No sábado (25), as crianças ficarão encantadas com o ilusionista Tio André, que trará um espetáculo de mágica interativo para os pequenos. Ele desafiará a lógica e despertará a imaginação de jovens e adultos. Já no domingo, dia 26, será a vez de uma criatura verde e mesquinha, que odeia o espírito de Natal, o Grinch da Cia Oja Laió, que pretende estragar a festa dos moradores da cidade, trocando presentes e estragando a decoração natalina. Mas, uma criança chamada Cindy tentará salvar o Natal de seus planos maléficos.

Programação Infantil, sábados e domingos, às 16h:

05/11 – O Gato de Botas, com Cia Oja Laió

11/11 – Shrek, com Cia Starte

12/11 – Chapeuzinho Vermelho, com Cia Oja Laió

18/11 – Memórias de Natal, com Cia Starte

19/11 – O Quebra-Nozes de Natal, com Cia Oja Laió

25/11 – Show de Mágicas, com Tio André

26/11 – O Grinch, com Cia Oja Laió