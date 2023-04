Associação de Artes Visuais realiza seminário de arte contemporânea

Evento será no Museu Nacional e é aberto ao público

“Olhares Sobre a Arte Contemporânea” será o tema do seminário realizado pela Associação Candanga de Artistas Visuais (Acav-DF). O evento acontece no Auditório do Museu Nacional da República no sábado, dia 15/04, das 8 às 19h.

A ideia é estimular a discussão e conhecimento sobre Arte Contemporânea por meio de palestras e rodas de conversa entre artistas, curadores, galeristas e demais público criativo do DF e entorno. Dividido em duas sessões de imersão, conta com a participação de palestrantes como o mestre Charles Watson, especializado em Processo Criativo, com palestras em centros culturais do Brasil e exterior, e em empresas como Coca-Cola, Natura, e Procter&Gamble; Oscar D’Ambrosio, PhD em Arte e História da Cultura, curador e crítico de arte de São Paulo; entre outros nomes ilustres.

Cida Carvalho, presidente da ACAV, destaca que o Distrito Federal tem potencial para a arte como empreendedorismo. “Nossa associação conta hoje com mais de 250 artistas. E como Brasília é considerada Patrimônio cultural da humanidade pela UNESCO, uma cidade-arte, então queremos fazer jus a esse título e fomentar as discussões sobre arte e acima de tudo democratizar a arte e o conhecimento sobre o tema”, explicou. De acordo com Cida a ACAV assumiu essa missão, não apenas para formar artistas, mas para “colocar a cultura como um importante canal de desenvolvimento e empreendedorismo artístico”.

O seminário é aberto ao público, com entrada gratuita, no entanto é preciso inscrever-se pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/seminario-de-arte-contemporanea-da-acav/1928553 , já que as vagas são limitadas. O evento conta com o apoio do Sebrae, Estúdio de Mosaico Cida Carvalho, Conselho da Mulher Empresária do DF e Academia Internacional de Cultura.

Serviço:

Seminário de Arte Contemporânea

Data: 15 de abril

Hora: 08h às 19h

Entradas Gratuitas pelo site: https://www.sympla.com.br/evento/seminario-de-arte-contemporanea-da-acav/1928553