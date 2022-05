Arraiá do Parque acontece nesta sexta e sábado

A terceira edição da festança acontece no Parque da Cidade, com forró, comidas típicas, brincadeiras e quadrilha

Entre os dias 03 e 04 de junho, a partir das 17h, acontece a 3ª edição do Arraiá do Parque, no estacionamento 12 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek. São dois dias de festança tradicional, incluindo todas as atrações típicas, como jogos, comidas, bebidas, dança e música. As entradas podem ser adquiridas pela bilheteria digital.

A celebração tradicional retoma as atividades, após dois anos sem festas em função da pandemia.

Um dos organizadores do evento, Ygor Brito, compartilha seu entendimento sobre qual é a proposta do projeto: “o foco este ano é trazer uma festa junina o mais tradicional possível para que o público possa matar a saudade do festejo”.

Música e brincadeiras típicas

Com uma programação musical diversa, o Arraiá do Parque entretém a comunidade com DJ Bruninho Faiscada, Junior Jhons, Thiago Lunar e Quadrilha Arrocha Nó, na sexta-feira; novamente Bruninho Faiscada, Willian e Marlon, Balalaica e Quadrilha Bamboleá no sábado.

Além disso, nos dois dias de programação, o público poderá desfrutar de atrações como: Cadeia do Amor, Barraca do Beijo, Tiro ao Alvo, Pescaria, Boca de Palhaço e Touro mecânico.

Mais informações sobre cada uma das atrações poderá ser conferida na página do evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto/Reprodução

Entrada solidária e concursos

A meia-entrada custa R$ 20,00 e pode ser garantida com a apresentação de carteirinha, com a doação de 1kg de alimento, de 1 agasalho ou com uso de traje típico.

Além disso, durante os dois dias de festa, haverá 3 concursos: o Casal mais Arretado, que premia o mais animado com uma garrafa de vinho; o Segura Peão, que entrega dois baldes de duplo malte para quem permanecer mais tempo no touro mecânico e o Milhão, que dá 4 drinks a quem comer mais milho em menos tempo.

Tradição Junina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo alguns historiadores, a festa foi trazida ao Brasil pela coroa portuguesa, durante o período colonial. Entre eles, circulam duas explicações mais comuns para o termo “junina”. Segundo uma delas, surgiu em razão das festividades do mês de junho. A outra defende que, como a festa tem origem na Europa católica, trata-se de uma homenagem a São João. Antigamente, a festa era, inclusive, chamada de Joanina.

Serviço

Arraiá do Parque.

Endereço: Parque da Cidade Sara Kubitschek, Asa Sul, Brasília – DF, 70635-815.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ingressos: aqui.

Programação musical:

Sexta – 03/06:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

● DJ Bruninho Faiscada;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

● Junior Jhons;

● Thiago Lunar;

● Quadrilha Arrocha Nó.

Sábado – 04/06:

● DJ Bruninho Faiscada;

● Willian e Marlon;

● Balalaica;

● Quadrilha Bamboleá.