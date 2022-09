Após três anos, festa ‘Surreal’ retorna neste sábado (24)

São 12 horas de line-up, mais de 20 ambientes e cenografia exclusiva

A festa mais badalada da cidade está de volta, após um hiato de três anos. A Surreal 2022 acontece neste sábado, dia 24 de setembro, na Torre Digital de Brasília e promete uma experiência imersiva inédita para o público. São 12 horas de line-up, mais de 20 ambientes e cenografia exclusiva. Ao longo dos 13 andares do monumento Flor do Cerrado, de Oscar Niemeyer, atrações surpresa, open bar e open food premium.

Na gastronomia, renomados chefs e restaurantes no local. Destaque para Júnior Marinho, finalista do programa Mestre do Sabor, da TV Globo, responsável pelo premiado Juá, em Goiânia. No menu, maionese de Pequí e Arroz do Cerrado. Ainda, o chef mineiro Mário Portella, um dos maiores entendedores de charcutaria do Brasil. Para completar, a chef Renata Carvalho e os chefs Gil Guimarães, Paulo Tarso e Tonico Lichtsztejn.

Últimos ingressos ainda estão disponíveis através do site ou aplicativo https://r2.com.vc/produto/surreal2022-2.

Mais informações:

@surrealbrasilia