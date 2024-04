Anime Summit até domingo no Parque da Cidade

O maior evento otaku e geek do Centro-Oeste está de volta. Nesta edição, o Anime Summit ocupará o Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade até este domingo (21/4) com uma programação completa que trará artistas nacionais e internacionais, games, gastronomia e muitas atrações e atividades. Os ingressos estão disponíveis para compra no Sympla.

Um dos destaques é celebração ao trabalho do mangaká Akira Toriyama, criador de Dragon Ball. Também haverá uma área de cinema da Anime Onegai, uma empresa que colabora com estúdios e licenciadores de animação japoneses para levar anime legalmente para toda a América Latina. Dentre os títulos da Anime Onegai estão os sucessos Shaman King Flowers, Aria – The Animation e Hikaru no Go. O público poderá assistir a diversos animes de graça dentro do cinema montado com capacidade para 3 mil pessoas.

Este sábado (20/4) será um dia de homenagem ao eterno Akira Toriyama, conhecido por ser o criador de séries como Dragon Ball e Dr. Slump. O autor japonês faleceu no último dia 1 de março, deixando milhares de fãs que acompanham suas obras, que foram publicadas desde os anos 80. Para celebrar o legado deixado por Toriyama, o Anime Summit trará nomes como o cantor Takahashi Hiroki, intérprete da música da primeira abertura de Dragon Ball, a nostálgica Makafushigi Adventure. Quem também vai prestar seu agradecimento é o dublador e diretor Wendel Bezerra, conhecido por dublar Goku, o protagonista da franquia Dragon Ball. Além de emprestar a voz para inúmeros personagens, que vão de Bob Esponja a Sanji, de One Piece, o artista promete emocionar todos no palco com um tributo ao mestre que encantou e encanta multidões até hoje.

Dublagem

Aqueles que dão as vozes a importantes personagens nas versões brasileiras de filmes e séries também terão espaço no Anime Summit. Grandes nomes da dublagem fazem parte da programação, como Francisco Jr (Dio Brando em Jojo’s Bizarre Adventure), Carlos Seidl e Cecilia Lemes (respectivamente o Seu Madruga e Chiquinha da série mexicana Chaves) e Lipe Volpato (Midoriya em My Hero Academia) são alguns dos confirmados. Também marcará presença os talentos do trio Mitsubukai, formado pelos dubladores Glauco Marques, Carol Valença e Adrian Tatini. Eles já dublaram One Piece e inúmeros outros filmes e séries. Guilherme Briggs (voz oficial do ator Henry Cavill no Brasil e inúmeros animes) e Vyni Takahashi (o Luffy do live action de One Piece) também se apresentarão.

Dentre as atrações nacionais musicais estão shows das bandas Lunia e Maverick Hunters. MHRap não ficou de fora e vai cantar seus traps e boom baps autorais inspirados no universo geek e dos animes.

A programação terá também shows diários do grupo idol japonês Planck Stars. Formado em Hiroshima, o conjunto traz um som cheio de personalidade que mistura j-pop, rock e EDM. E os fãs das marcantes séries tokusatsu serão presenteados com a presença dos ícones Hiroshi Tokoro (Jiban) e Hiroshi Watari (Jaspion).

Além dos shows, Anime Summit terá uma rica praça de alimentação com cerca de 17 operações deliciosas. Será possível ainda soltar a voz no palco karaokê, deixar sua marca no Mural de Grafite e se divertir na vila medieval. Quem quiser jogar vai poder escolher RPG e board games, concorrer no campeonato e-sports, jogar vários videogames e conhecer lançamentos na exposição de jogos indies. Os desenvolvedores poderão participar da game jam, onde serão desafiados a criar um jogo em apenas 80 horas. O Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade terá uma área de airsoft e exposição de carros customizados de drift.

Para o público maior de idade, ainda tem o Anime After Party 2024, que acontece nas madrugadas de sábado e domingo. O evento traz uma programação adulta e começa a partir das 23h, com ingressos vendidos à parte, também no Sympla.

Anime Summit

Até domingo (21/4), das 11h às 22h, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Ingressos: a partir de R$ 60 (inteira). Disponíveis pelo Sympla. Informações: @animesummitbrasil.