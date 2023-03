Ana Lélia, Sabrina Parlatore e Márcia Tauil se reúnem no palco do Clube do Choro

Três cantoras exponenciais pertencentes à cena contemporânea celebram a semana do dia internacional da mulher através de uma música em comum: Ninho de Papel, que dá nome ao show da quinta feira, 9 de março, às 20h30min no consagrado palco do Clube do Choro. Estamos falando de Ana Lélia, Márcia Tauil e Sabrina Parlatore, que gravaram a música, de autoria de Ana Lélia e Jonathas Pingo e já a apresentaram juntas em dois shows com muito sucesso: no SESC Garagem e no Blue Note(SP). Mas existem muitas outras faces a serem reveladas nesta mesma noite festiva, incluindo a participação do renomado artista plástico, Manu Militão.

Na toada das comemorações da emblemática data, as musicistas abrem o leque e vão desde o repertório autoral à interpretação de canções que marcaram a trajetória da inesquecível Gal Costa, apresentando uma bela homenagem à imortal cantora brasileira, cujo repertório costura o show. Enquanto as três dominam os microfones acompanhadas por uma super banda, Manu Militão pilota pincéis, tintas e outros apetrechos revelando surpresas cênicas e plásticas para o público presente.

Com o olhar atento e o coração aberto para contribuir com pessoas em situação de vulnerabilidade social, artistas e produção pedem ao público que contribuam levando absorventes higiênicos os quais serão doados para as mulheres assistidas pelo projeto “Barba na Rua”. A ideia é ajudar pessoas que moram na rua, acompanhadas pelos trabalhos assistenciais de Rogério Barba.

Show ‘Ninho de Papel’, celebrando Gal Costa

Quinta-feira, 9 de março

A partir das 20h30

Clube do Choro – Setor de Divulgação Cultural, bloco G

Ingressos antecipados a R$ 40 na Bilheteria Digital