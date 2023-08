Amostra do Brasília Sobre Rodas ocupa o Conjunto Nacional

“Gostinho” da exposição fica no shopping até o dia 17. Evento oficial ocorre nos dias 18, 19 e 20, no Pontão do Lago Sul

O Conjunto Nacional recebe, até 17 de agosto, uma amostra da exposição Brasília Sobre Rodas. Três carros, todos originais, ocupam o 1º piso do shopping: um Ford 1929, um Maverick e um Chevrolets Bel Air. O acesso é gratuito. O Brasília Sobre Rodas acontece nos dias 18, 19 e 20 de agosto, no Pontão do Lago Sul. Nesta edição, o festival reúne veículos raros, clássicos e modernos. O evento também oferecerá entretenimento, gastronomia, feira de artesanato com artistas locais e espaço kids com atividades lúdicas e recreativas. O Conjunto Nacional distribuirá brindes na ocasião. Serviço:

Exposição Esquenta Brasília Sobre Roda

De 08 a 17 de agosto

Das 9h às 22h

Shopping Conjunto Nacional, 1º Piso

Acesso gratuito