Amado Batista faz show no DF em Março

Apresentação acontece no Ginásio de Esportes de Sobradinho. Ingressos custam a partir de R$ 40

Com 40 anos de carreira, o músico Amado Batista já tem data para se apresentar no DF, o show acontece no dia 12 de março no Ginásio de Esportes de Sobradinho. No repertório, clássicos como “Princesa”, “Secretária”, “Meu ex amor” e “Olhos verdes”. O show de abertura fica por conta do cantor Boka de Sergipe e pós show de Amado quem sobe ao palco é o cantor Marciano Mendes.

Cantor, compositor e empresário, a trajetória de Amado Batista está completando quatro décadas de carreira. O artista nascido em Goiás gravou 39 discos, sendo 28 inéditos, vendeu mais de 25 milhões de cópias, recebeu centenas de prêmios, entre eles, 28 discos de ouro, 28 de platina e um de diamante.

Os ingressos já estão à venda para as áreas Pista, Camarote e Mesas. A realização do evento é de Emerson Piw Artistas e eventos.

SERVIÇO

Show Amado Batista

Quando: 12 de Março

Onde: Ginásio de Esportes de Sobradinho

Horário: 21h

Ingressos a partir de R$40

Vendas on-line:

www.emersystem.com.br

Vendas Físicas:

Luart Calçados(todas as lojas)

Óticas Brasil

Classificação: 18 anos

Informações: 61 99921-3956