Amado Batista faz show exclusivo para idosos no Sesc Ceilândia

Evento, que ocorre nesta quarta-feira (11), encerra a programação do Sesc-DF em comemoração ao Dia da Pessoa Idosa

Nesta quarta-feira (11), às 20h, o cantor Amado Batista fará um show exclusivo para os integrantes do Grupo dos Mais Vividos (GMV) do Sesc-DF, na unidade de Ceilândia. O evento encerra a programação das atividades em comemoração ao Dia da Pessoa Idosa (1º de outubro). Desde a data, os integrantes do GMV puderam participar de inúmeras atividades, como palestras, oficinas e até uma tarde dançante.

Direcionado ao público com 60 anos ou mais, o Grupo dos Mais Vividos tem o objetivo de proporcionar mais qualidade de vida e estimular a autonomia e o empoderamento da pessoa idosa por meio de atividades socioeducativas e interativas.

O show “Amado Batista – 47 Anos” promete relembrar inúmeros sucessos que marcaram a vida do público, ao longo de toda a trajetória musical do cantor e compositor. O repertório musical inclui hits como “Meu ex-amor”, “Secretária”, “Princesa”, “Sonho Dourado”, entre outras. O evento é gratuito, e a expectativa da instituição é reunir cerca de 1,5 mil idosos, todos participantes do GMV.

O diretor regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo, lembra a importância de propiciar mais qualidade de vida às gerações mais experientes. “Promover um envelhecimento ativo é investir na vitalidade, na sabedoria e na felicidade das gerações que construíram nosso presente e são a inspiração para o futuro”, afirma.