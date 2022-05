Alto Volume traz ao palco do O’Rilley, neste sábado (14), a ÉbrioFest

Matinê com bandas do Distrito Federal e do Entorno, em parceria com a banda Ébrio, traz o melhor do Rock autoral da cidade

O Alto Volume e a banda Ébrio apresentam a ÉbrioFest, no O’Rilley da 409 Sul. O evento reúne o melhor do Rock Autoral do Distrito Federal e Entorno e acontece neste sábado (14), a partir das 15h, também com a presença das bandas Caos Lúdico, Dennehy e Saturno em Chamas. A entrada custa R$ 30.

Nesta edição a ÉbrioFest será produzida pelo Alto Volume que, atualmente, é um dos principais eventos de bandas autorais de toda região. A parceria entre a banda Ébrio, organizadora do evento, e do produtor Cezar Degraf (Vontana) pretende ampliar os horizontes do Rock autoral local, que vem ganhando apoio e novos fãs, desde o retorno aos palcos do O’Rilley, nas Quartas Autorais.

“O Alto Volume abre espaço dentro da sua programação e pauta para que bandas realizem os seus eventos. É o caso do Ébrio Fest. É um evento da banda brasiliense Ébrio com a produção do Alto Volume. Convido ao público do DF que queriam conhecer novos sons e bandas para comparecerem no próximo sábado (14). Além da Ébrio, outras três bandas se apresentarão. Garantia de excelente música autoral no palco do O’rilley”, explica Degraf.

O Alto volume pretende realizar eventos autorais a cada 15 dias, sempre aos sábados em um modelo matinê – mais uma opção para quem procura diversão de qualidade no Distrito Federal.

“Estamos voltando com a matinê de sábado do Alto Volume. Além de todas as quartas (com Quartas Autorais), quinzenalmente aos sábados teremos um espaço para as bandas autorais na programação do O’Rilley Pub. Receberemos bandas de todo o DF e também de outros estados”, completa Cezar Degraf.

Após o retorno das atividades interrompidas pela pandemia do novo coronavírus, as matinês do Alto Volume estão de volta. Novas parcerias prometem reerguer a cena das bandas também aos sábados à tarde.

“A ÉbrioFest é um evento idealizado por nós da Ébrio e tem como objetivo unir e valorizar a cena autoral de Brasília. Mesmo em nossa cidade, tão reconhecida pelos seus artistas locais, vemos que muitas vezes faltam incentivos e espaços para o movimento autoral e, por isso, agradecemos ao Alto Volume e ao O’Rilley por abraçarem a ideia”, comemora o baterista da Ébrio Victor Gurgel.

Serviço

Alto Volume apresenta: ÉbrioFest com as bandas Ébrio, Caos Lúdico, Dennehy e Saturno em Chamas

Local: O’Rilley da 409 Sul

Data: Dia 14 de maio

Horário: A partir das 15h

Entrada: R$ 30