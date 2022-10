Alto Volume traz ao O’Rilley Os Fabulosos Viralatas, Manttra e PrettyFly

Quarta Autoral desta semana começa às 20h com ingressos a R$ 20

O O’Rilley Irish Pub, na 409 Sul, será palco de mais um Alto Volume, nesta quarta-feira (5), com as bandas Os Fabulosos Viralatas, Manttra e PrettyFly, além do tarimbado DJ Razec. A expectativa é de casa cheia e muito Indie Rock, Rock Alternativo e sucessos de todas as épocas.

O Alto Volume reúne bandas do cenário do Distrito Federal e do Entorno em diversas fases da carreira. O objetivo das Quartas Autorais do O’Rilley é agrupar essas bandas, de todas as partes do quadradinho, em um dos espaços mais nobres da música local e dar oportunidade para que elas possam apresentar seu trabalho tanto para quem as acompanha quanto para um público novo.

“Esta é a maneira de fortalecermos a cena: trazendo para uma das principais casas de shows do Distrito Federal bandas que fazem um som local, que honra o legado do Rock de Brasília. O mesmo Rock que foi tão importante para levar a cidade ao lugar de destaque nas décadas passadas e que hoje ressurge e empolga um novo público”, afirma o idealizador do Alto Volume Cezar Degraf (Vontana).

Para esta quarta-feira as bandas Os Fabulosos Viralatas, Manttra e PrettyFly unem o Rock autoral com sucessos de todas as épocas. De acordo com Degraf, o objetivo da mistura é dar ao público uma sensação de reencontro entre o passado e o futuro.

A banda Os Fabulosos Viralatas, por exemplo, traz muito do Indie Rock em seu som autoral. Gênero forte no início dos anos 2000 e que ainda toma conta dos principais festivais da Europa.

Por sua vez, Manttra é um grupo com muito do que os anos 1970 trouxeram de melhor para o Rock. A banda se apresentou recentemente no Alto Volume pela primeira vez e agradou o público. A banda mantém formato tradicional, com rifes e distorções sedutoras aos ouvidos.

A noite fica completa com a PrettyFly, que vai de Eric Clapton a The Strokes. A proposta dela é trazer ao público músicas conhecidas, ao tempo que ele passa a conhecer novas bandas que estão despontando no cenário local.

Serviço

Alto Volume apresenta: Os Fabulosos Viralatas, Manttra e PrettyFly

Local: O’Rilley da 409 Sul

Data: 5 de Outubro

Horário: A partir das 20h

Entrada: R$ 20