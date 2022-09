Alto Volume apresenta Marsalla, Ultra Metade e Os Mocambos, no palco do O’Rilley

Bandas trazem ao evento, desta quarta (21), influências do Punk Rock Californiano e o Rock do Cerrado

As bandas Marsalla, Ultra Metade, Os Mocambos, além de DJ Razec são as atrações do Quarta Autoral no O’Rilley, desta semana. O Alto Volume traz mais uma vez ao palco três bandas que vem se destacando dentro do cenário do Distrito Federal e do Entorno, nesta quarta-feira (21), a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 20.

O Alto Volume é atualmente uma das principais vitrines do Rock autoral do Distrito Federal e do Entorno, mantendo o legado da cidade como pólo de todos os estilos do gênero. Isso se reflete na pluralidade de bandas que vem se apresentando nas Quartas Autorais do O’Rilley.

Com público cativo, a Marsalla tem sido um dos destaques do cenário independente da cidade. Com levadas para ninguém ficar parado, o grupo tem em suas raízes o Punk Rock Californiano e outros estilos que se desenvolvem dentro de uma pegada voltada para a vida.

Na mesma toada, a noite contará, ainda, com o som da banda Ultra Metade. Puxada também pelo estilo conhecido como Punk Californiano, que deu vida no Brasil à bandas como CPM 22 e Detonautas. O grupo liderado por Berg Pereira e uma junção de bandas que se desfizeram.

Mas se a pegada é o Rock com regionalismo e toda a paixão vinda do cerrado do Centro-Oeste, o público se agitará com as canções da banda Os Mocambos. O grupo traz o regionalismo em suas composições levando tanto à reflexão quando a sintonia com o que é dos brasilienses e de todos que vieram para essa cidade.

“Esta será mais uma noite para o público não ficar parado. São três bandas de qualidade que movimentam a cena do Rock independente e que agora voltam ao Alto Volume para mais uma vez dar um show. Não a toa são grupos bem quistos pela galera que curte o som da cidade”, afirma o produtor e idealizador do Alto Volume Cezar Degraf (Vontana).

Serviço:

Alto Volume apresenta: Marsalla, Ultra Metade, Os Mocambos, DJ Razec

Local: O’Rilley na 409 Sul

Dia: 21 de Setembro

Horário: 20h

Entrada: R$ 20