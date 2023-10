Almir Sater volta a Brasília no fim de outubro

Cantor traz à capital turnê que marca seus 40 anos de sucesso

Os fãs do cantor Almir Sater já podem marcar na agenda dia, hora e local para assistir ao show da turnê que marca os 40 anos de sucesso do artista. Em Brasília, ele se apresenta no Centro de Convenções Ulysses, em 28 de outubro, às 21h. Os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

Com uma carreira construída de forma sólida, Almir é um artista conhecido, que realiza apresentações constantes, em casas de espetáculos, teatros, feiras agropecuárias e eventos corporativos pelo Brasil afora, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste. É recordista de público em diversos teatros e festas.

Em seu repertório, não faltam as canções que estão no imaginário popular. Um bom exemplo é “Tocando em frente”. Afinal, quem no Brasil não conhece suas estrofes “Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs”?

Esta e outras músicas, como “Um Violeiro Toca”, “Chalana” e “Trem do Pantanal” são exemplos de canções que desenvolveram ao longo dos anos uma relação afetiva com o público. Por isso são sempre presentes e exigidas nas apresentações do artista, que proporciona um show emocionante para quem gosta da boa música instrumental brasileira e de canções com letras que tratam do estilo sertanejo pantaneiro, de amor e de reflexões sobre a vida, entre outros temas.

Serviço

Almir Sater e banda – nova turnê 2023

28 de outubro (sábado)

A partir das 21h

No Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ingressos a partir de R$ 120 na Bilheteria Digital

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: (61) 98409-0198