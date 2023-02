Alanzim Coreano, do hit “Pega o Guanabara e Vem”, desembarca em Brasília

Cantor cearense se apresenta no Complexo Fora do Eixo

O Complexo Fora do Eixo (Saan) recebe, nesta sexta-feira (3), o cantor cearense Alanzim Coreano, dos hits “Pega o Guanabara e Vem” e “Apostador”. A festa começa a partir das 22h.

Além de Alanzim, o Complexo recebe o grupo Doze por Oito e os DJs A, Noize e Kacá. Os ingressos custam a partir de R$ 35 no site Furando a Fila.

Confira a programação completa:

Serviço

Alanzim Coreano no Complexo Fora do Eixo

Sexta, 3 de março

A partir das 22h

Complexo Fora do Eixo – Saan, Quadra 1

Ingressos antecipados a R$ 35 no site Furando a Fila