Agenda de eventos para a virada do ano

Jornal de Brasília preparou uma lista com diversas festas e eventos

Para fechar o ano com chave de ouro e iniciar 2024 com o pé direito, o Jornal de Brasília preparou uma lista com a programação de réveillon com diversas festas e eventos. Confira:

Réveillon Amarelo no Mezanino da Torre de TV

O Réveillon Amarelo no Mezanino da Torre de TV tem vista panorâmica em 360º diretamente do centro da capital federal. A celebração é open bar premium. O espaço terá decoração instagramável. Ray Ferreira, Umiranda, Chicco Aquino (com participação de Bell Lins) Camila Jun e Gemmius são os DJs escalados para se apresentarem a partir das 22h.

Data: 31 de dezembro

Hora: a partir das 22h

Onde: Mezanino da Torre de TV

Ingressos: a partir de R$ 400, pelo site Bilheteria Digital

Réveillon no Pontão do Lago Sul

Um dos cartões postais mais marcantes de Brasília está preparando um evento inesquecível para a passagem de 2023 para 2024. Para além da programação dos restaurantes do complexo, o Pontão do Lago Sul vai receber o público não pagante com o tradicional espetáculo de fogos promovido pela administração do local, com duração de 10 minutos.

O evento tem capacidade máxima de 4 mil visitantes. Para entrar, basta retirar antecipadamente a pulseira gratuita de acesso, a partir do dia 21 de dezembro, mediante doação de um quilo de alimento não perecível.

Data: 31 de dezembro

Hora: a partir das 19h

Onde: Pontão do Lago Sul – SHIS QL 10, Lote 1/30 Lago Sul

Ingressos gratuitos disponíveis no site Sympla a partir de 21/12. É preciso entregar 1 kg de alimento no local

Réveillon Orla Brasília

Com a promessa de um novo ano incrível, o Réveillon Orla Brasília celebrará a virada no Bothanic, à beira do lago. O evento é open bar e conta com Doze Por Oito, Fab Salles, Vitor & Luan, Luk e mais uma atração surpresa.

Data: 31 de dezembro

Hora: a partir das 21h

Onde: Espaço Bothanic

Ingressos: a partir de R$ 290, pelo site brasilticket.com.br

Iate Clube Celebrando a Vida

O Iate Clube de Brasília realizará a festa ‘Celebrando a Vida’, tema que reflete sobre a importância de comemorar os momentos especiais. Quem for curtir a virada do clube vai presenciar um show pirotécnico na orla do lago, com animação da banda Terminal Zero e VJ Nando Nitro. O evento inclui serviços diferenciados como manobrista e posto médico para maior comodidade dos presentes. A festividade começa às 22h e termina às 4h, com ingressos à venda para sócios do Clube e público geral.

Réveillon Iate Clube de Brasília 2023 – Celebrando a Vida

Data: 31 de dezembro de 2023, das 22h às 4h

Onde: Iate Clube de Brasília

Ingressos: sócios – ingressos a partir de R$ 576 (Concierge do Clube) e não sócios – ingressos a partir de R$ 768 (Bilheteria Digital)

Réveillon do Mané Mercado

Música, gastronomia e muitas realizações são as promessas da primeira celebração de réveillon do Mané Mercado. A virada no complexo gastronômico terá open food de buffet especial assinado pelo chef Thiago Paraíso, open bar premium e queima de fogos. Artistas locais como Adriana Samartini, Raffa e os DJs Fab Sales e Artur Campos fazem parte da programação da noite no local.

Data: 31 de dezembro

Hora: a partir das 22h

Onde: Mané Mercado Vírgula – Arena BSB, ao lado do Eixo Monumental

Ingressos: a partir de R$ 600, pelo site R2.com.vc

Réveillon Num Barato Total

A 4ª edição da “Festa da Música Brasileira” acontece na virada de ano e prometendo magia musical em dobro. A festa vai contar com releituras inéditas de clássicos brasileiros, interpretadas por uma formação espetacular de músicos e musicistas. No último dia do ano, as portas da Birosca vão se abrir para as comemorações da virada.

Data: 31 de dezembro

Hora: 22h

Onde: Birosca do Conic — SDS, bloco E, loja 3, SHCS, Brasília

Ingressos: a partir de R$ 80, pelo site Shotgun

Réveillon do Kubitschek

O Kubitschek Plaza convida a todos para uma celebração única com um jantar intimista no Restaurante Diamantina. O Chef Teixeira assinou um menu exclusivo que inclui desde um buffet de frios com ceviche de polvo até pratos quentes como filet mignon assado ao molho de chocolate picante. O evento começa às 20h e vai até 1h.

Data: 31 de dezembro

Hora: Das 20h00 à 1h00

Onde: Restaurante Diamantina – Piso R

Ingressos: Por pessoa é de R$ 330, sujeito a disponibilidade. Crianças até 6 anos têm entrada gratuita, de 7 a 12 anos pagam R$ 165,00. As reservas podem ser feitas até o dia 30/12 pela Bilheteria Digital.

Réveillon Reviver

Em sua primeira edição, o Réveillon Reviver tem como atração principal o grupo de pagode brasiliense Menos é Mais. A beira do lago Paranoá, a festa é open bar, no Clube de Engenharia, com queima de fogos exclusiva.

Data: 31 de dezembro

Hora: a partir das 21h

Onde: Clube de Engenharia – St. de Clubes Sul, Trecho 02

Ingressos: a partir de R$ 420, pelo site

Réveillon Baiano Sou Eu

É a primeira vez que a festa que exalta o carnaval da Bahia acontece na virada do ano. O bloco Santo Pecado se junta com o cantor Thiago Nascimento para alegrar o público no bar Brazólia. A festa não é open bar e o serviço da casa será normal.

Data: 31 de dezembro

Hora: a partir das 21h

Onde: Brazólia Cozinha e Bar

Ingressos: a partir de R$ 70, pelo site Furando a Fila

Réveillon Cassab 2024

O Clube de Associados Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica de Brasília (Cassab) está preparando uma noite inesquecível, ao som do Dj Wadson e da banda Makinarama. A programação conta com queima de fogos à beira do Lago Paranoá, com vista para a Ponte JK. O evento vai ter espaço kids, decoração temática, buffet e bar de drinks.

Data: 31 de dezembro

Hora: a partir das 22h

Onde: Clube de Associados Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica de Brasília

Ingressos: a partir de R$ 315, pelo site Sympla

Réveillon do Palace – Brasília Palace Hotel

Celebrando os anos dourados, o Brasília Palace Hotel realizará uma noite de festa sob as estrelas, marcando a virada para 2024. Um cardápio exclusivo foi preparado pelo Chef Gerardo Costa. E o evento contará com queima de fogos à meia-noite, e com atração musical do Quarteto de Jazz e pacotes de hospedagem de luxo. As reservas podem ser feitas até 30 de dezembro, com opções de pagamento via cartão de crédito, pix e valores especiais para crianças.

Data: 31 de dezembro

Hora: 20h à 01h

Onde: Oscar Restaurante

Pacotes disponíveis no site do Brasília Palace Hotel

Réveillon Finish Brasília

O Réveillon Finish Brasília está de volta em um novo local, com a promessa de uma noite deslumbrante às margens do Lago Paranoá, no Opera Hall. O evento vai contar com serviço open bar e open food. Para a programação musical, no palco principal, a festa é por conta de Zé Felipe e Miguel, Grupo Mesô, Nego Rainer e DJ Mateus Valerio. Uma variedade de atrações e tendas espera por quem for passar a virada do ano no Opera Hall.

Data: 31 de dezembro

Hora: a partir das 21h

Onde: Opera Hall – St. de Clubes Norte, Trecho 02

Ingressos: a partir de R$ 260, pelo site

Réveillon Prime Brasília 2024

Com dez anos do maior réveillon automotivo da capital, para a virada de 2023 para 2024, o Prime resolveu entregar um evento único. As atrações confirmadas contam com DJ Boy, MC Robs, MC Vine7, MC Joãozinho VT e mais.

