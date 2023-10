Afrofuturismo e design de ficção são tema da Semana de Inovação 2023

Maior evento de inovação pública da América Latina oferece oficina gratuita que aborda uso de jogos cooperativos com narrativas centradas em perspectivas negras e indígenas

Imagine um jogo em que o usuário pode viajar em um multiverso, explorando futuros possíveis e criando novos artefatos para mundos paralelos, usando narrativas criadas nas perspectivas negras e indígenas. Esse jogo já existe, é o AfroRitmos do Futuro, e será apresentado em na oficina Dos Algoritmos aos Afro-ritmos no Afrofuturismo, dentro da programação da Semana de Inovação da Enap (Escola Nacional de Administração Pública), que acontece de 7 a 9 de novembro com atividades presenciais e online.

O condutor da oficina é o convidado internacional Lonny J. Avi Brooks, professor de Comunicação Estratégica e Prospectiva da California State University e co-produtor do Afrofuturist Podcast (democratizando um futuro anti-racista). Brooks estará em Brasília para ministrar a oficina que acontece na sede da Enap no dia 07 de novembro, primeiro dia da extensa programação da Semana de Inovação da Enap. Brooks está disponível para entrevistas.

A programação em Afrofuturismo também inclui a Mesa Redonda Ficção Especulativa e Afrofuturismo, que vai trazer uma contextualização da Ficção Especulativa Negra e do Afrofuturismo e suas relações com a literatura ficcional e literatura não ficcional, cinema, publicidade e como produção de sentidos narrativos. Esta Mesa Redonda será mediada por Kinaya Black, pesquisadora do Afrofuturismo na literatura, tradutora e bordadeira, com a participação de Sheree Reené Thomas, também convidada internacional, editora e autora premiada, e Kariny Martins, curadora, pesquisadora e roteirista.

Mais sobre a Semana de Inovação da Enap 2023

Faltam 7 dias para o início da Semana de Inovação da Enap 2023, e as inscrições ainda estão abertas para as atividades online. Os inscritos terão acesso às transmissões ao vivo das atividades. Não é necessário se inscrever individualmente nas atividades favoritas, os espaços (online e presencial) são preenchidos por ordem de chegada e sujeito à lotação. As inscrições podem ser feitas aqui ou pelo aplicativo oficial do evento.

O tema escolhido para este ano é Reconectar para Reconstruir. A expectativa é de que 20 mil pessoas se inscrevam para participar, mais que o dobro do público de 2022. Serão mais de 500 horas de programação divididas entre atividades presenciais e em uma plataforma virtual, que conta com transmissão ao vivo, atividades exclusivas para o público virtual e ações de gamificação, além de um espaço de networking, atividades culturais, oficinas e outras ações. Servidores e profissionais do Rio de Janeiro estarão presentes em mais de 20 atividades, oferecendo oficinas, mesas redondas e especializações de temas relacionados ao universo da Inovação.

SERVIÇO:

Semana de Inovação 2023 da Enap

Data: 7, 8 e 9 de novembro

Formato: Híbrido

Onde: Escola Nacional de Administração Pública (Enap) – Setor Policial, AE 2-A, Asa Sul, Brasília-DF