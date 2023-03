Adelson Santos e Luziene Lins trazem a Brasília o show Saber Amazônico

Com músicas de conteúdo regional e universal que contam seus quase 60 anos de carreira, o maestro Adelson Santos transpira sentimentos humanos, que dialogam com a alma da Floresta Amazônica e o Cerrado

O show Saber Amazônico, feito em dupla com Luziene Lins (voz), acontece em Brasília, no dia 31 de Março no clube do choro para celebrar os 20 anos de existência do Instituto Amazônia no Cerrado, originário na Associação dos Amazonenses e Amigos Residentes em Brasília. As composições são todas de autoria do compositor Adelson Santos, acompanhado de sua companheira, de longa estrada, a guitarra.

Compositor, arranjador e maestro, Adelson traz repertório de música popular que vai do regional ao universal e foca tanto nos aspectos mais diversos da natureza amazônica quanto nos elementos da psique humana, como a esperança, a dúvida, indagações sobre o sentido da vida e etc.

O show conta com a participação de Luziene Lins, cantora lírica, soprano, na Orquestra de Violões do Amazonas onde faz apresentações de música erudita e popular dentro e fora do estado. Acompanhando o Maestro Adelson nesta viagem ao Cerrado, Lins brindará ao público brasiliense com seu canto, do norte do Brasil, as vibrações e pulsares da floresta mais importante do mundo.

Saber Amazônico conta também com a participação de artistas brasilienses. Na abertura, o flautista Sérgio Morais abrilhantará a canção Baião Fluvial (de Adelson Santos), ao lado do cavaquinhista Márcio Marinho. O percussionista Carlos Pial e o pianista Thales Silva também estarão presente nesta celebração.

A apresentação da noite ficará à cargo de Márcia Tauil, mestre-de-cerimônias do evento, representando a integração de artistas de nossa capital junto à trupe amazonense, tendo ao seu lado o presidente do instituto, Eliomar Mota da Cunha.Os ingressos custam R$25,00 (vinte e cinco reais), vendidos na plataforma Bilheteria Digital e uma contrapartida social (1 Kg de alimento) para apoiar as ações de suporte ao povo Yanomami.

Serviço

Show Saber Amazônico

Data: 31/03/2023

Horário: 20h30

Local: Clube do Choro

Ingressos a R$ 25 + taxas na Bilheteria Digital

Realização: Instituto Amazônia no Cerrado

Apoio: Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Clube do Choro, Guia Musical de Brasília e Alúmi