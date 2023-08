Ação com Flor Furacão dá início à 2ª etapa do Prêmio Profissionais da Música

Flor Furacão é cantora, compositora, pianista, arte educadora e produtora musical, além de idealizadora do projeto Forró Jazz do Cerrado

A cantora Flor Furacão volta ao Orbis Studio em 21 e 22 de agosto para concluir a gravação do single “Coisas Leves”. O processo, conduzido pelo produtor Marcelo Fruet, com captação de Marcos Pagani, seguirá para edição e legalização de obra e música e posterior distribuição mundial pela GRV Música, Media e Entretenimento. A ação, denominada LAB PPM, marca o início da 2ª etapa do Prêmio Profissionais da Música, que acontecerá ao longo do 2 semestre. O resultado será apresentado pela 1ª vez durante apresentação de Flor Furacão, que faz parte da programação do evento a ser divulgada em breve.

“Tem sido uma experiência transformadora. Desde o primeiro dia fui conduzida a um processo de desconstrução da música. Quem toca com banda em palcos, como eu, tem uma outra relação com a construção do arranjo, mas para o contexto do estúdio se torna uma outra vivência. Então essa desconstrução na forma de olhar para a canção me trouxe muitos aprendizados. Marcelo Fruet, como diretor musical, conduz muito bem o grupo. Houve bastante diálogo e discussões sobre os caminhos da canção. Minha expectativa é altíssima. Vem por aí uma canção que vai virar hit e grudar na mente de todo mundo”, comemora Flor Furacão.

“O LAB PPM é uma oportunidade única de o artista lançar uma música produzida, gravada, mixada, masterizada, editada e distribuída em um projeto de aceleração artística. Outros profissionais como Amanda Maia e O Terceiro Ambiente já passaram por essa vivência em edições anteriores do PrêmioPPM”, afirma Gustavo Vasconcellos, idealizador do evento.

Sobre Flor Furacão

Flor Furacão é cantora, compositora, pianista, arte educadora e produtora musical, além de idealizadora do projeto Forró Jazz do Cerrado. Traz forte influência da Música Popular Latino Americana, interpretando grandes sucessos da música cubana, bulerias, flamenco além de ritmos afrolatinos como cumbia e carimbó.

Formada em piano erudito pela escola de música de Brasília, construiu seu público tocando em ônibus coletivos de 2012 a 2018, construiu ao longo desses anos uma carreira reconhecida na cena musical do DF.

Em 2021 morou no litoral sul da Bahia construiu a sonoridade do Forró Jazz do Cerrado, retornando a Brasília para consolidar esse trabalho idealizado por ela ao longo do ano de 2022, levando o Forró Jazz para palcos importantes como Festival CoMa, Festival Plural, 6ª Mostra Sesc de Música, Festival Bocadim além de ser vice-campeão do Brasília Independente 2022 e campeã do Prêmio Profissionais da Música 7ª edição na categoria “Produtor Musical Single- Centro-Oeste”

Sua jornada marcada pela luta contra o preconceito, escassez e vulnerabilidades é mais um exemplo de superação e da importância e relevância da arte para a transformação social no âmbito do amor.

Sobre o PPM

Ao slogan “Temos um país para reconstruir”, soma-se a urgência de expor e reconhecer o esforço de tantos nestes difíceis últimos anos. Portanto: “Viva a Cultura Popular”. Na 1ª etapa, em junho, o evento homenageou a cantora, compositora e cirandeira Lia de Itamaracá, na modalidade Educação; o cantor, instrumentista e artista plástico Renato Matos, em Convergência; o pesquisador e produtor musical Juarez Fonseca, em Produção e Chico Science (in memoriam), um dos expoentes do Mangue Beat, em Criação.

Se na 1ª etapa o PPM ocupou espaços como a Câmara Legislativa do Distrito Federal, Museu da República, Clube do Choro e Orbis Studio, na 2ª receberá o público nos Sesc’s. Destinado à preservação da produção cultural com foco no universo musical, este projeto livre compartilha ações de capacitação e sensibilização contemplando segmentos de profissionais a partir da exposição e difusão, física e digital, da memória e conquistas da cadeia criativa da música, em desdobramentos como o audiovisual e a literatura, por exemplo.

Em destaque, iniciativas que convergem para a preservação do Patrimônio Histórico e Artístico de Brasília e do Brasil, além do compartilhamento gratuito de shows, mostra de documentários musicais, exposição fotográfica, festival de videoclipes, cerimônia de premiação do troféu Viraliza Brasília e dois dias dedicados à aceleração artística [LAB PPM Photo e Video]. A rica programação, aberta ao público, presta-se, ainda, à formação e expansão de plateia.

O PPM é feito para os profissionais da música de todo o país, com o propósito da valorização de toda a cadeia criativa e produtiva da música, desde os bastidores, passando pela obra em si, até sua distribuição. Em 2023, o evento contou com 842 finalistas

