Abram alas para o Carnaval do Conic, mais de 40 atrações em seis dias de festa

A proposta traz um Carnaval para todos os gostos, com programação variada que engloba uma infinidade de ritmos e batidas que passam pela Música Brasileira, Samba, Piseiro, Pop, Funk e Música Eletrônica



No coração de Brasília existe um Setor de Diversões. Durante anos a área viveu degradação e abandono. Hoje a arte e cultura transbordam por suas marquises e trazem vida, cor, afetos, sorrisos, música e dança que transformam o centro da cidade e o Conic em oásis na ilha do silêncio.

Em 2022 todo mundo aguardou ansiosamente o Carnaval após um hiato de quase dois anos de pandemia. Eis que veio uma nova variante e o sonho dos brasilienses foi frustrado com o cancelamento de festas e blocos.

Os ares mudaram e a vacinação mostrou eficácia. Para celebrar a retomada, a Birosca e o Chicão declaram o Carnaval do Conic. O período escolhido coincide com as datas que as Escolas de Samba desfilam na Sapucaí, no Rio de Janeiro: de 20 a 30 de abril.

A proposta traz um Carnaval para todos os gostos, com programação variada que engloba uma infinidade de ritmos e batidas que passam pela Música Brasileira, Samba, Piseiro, Pop, Funk e Música Eletrônica.

“O Carnaval não abarca um único estilo musical e passa a ser um movimento de ocupação da cidade em torno da celebração da vida.” Conta Igor Albuquerque, um dos idealizadores do CarnaConic. “Ter um Carnaval em 2022, depois de tudo que a gente passou é muito importante. Trazer a festa para o centro da cidade na semana do aniversário é mais relevante ainda, pois trata-se de um lugar acessível onde todo mundo pode se encontrar”. Convida Igor.

“São mais de quarenta atrações que prometem agradar diversas tribos.” Destaca Kaká Guimarães, integrante do time CarnaConic. “Vale destacar o Forró Red Light, que vai lançar EP com participações confirmadas de nomes como Dona Gracinha, HaONO e Renato Matos, dentre outras feras. As noites terão festas que vão desde o Piseiro do Forró Balance News às batidas eletrônicas do DJ Mau Mau. Ninguém vai ficar parado neste Carnaval da retomada!” Celebra Kaká.

Programe-se:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

20 de abril (quarta) – Grito de Carnaval

De 22:00 às 06:00

Entrada franca até 00:00

Circule livremente entre Birosca e Chicão